Tipps fürs Wochenende in Bamberg Stadt und Land

Freitag/Samstag :



Bamberg

Klaviertrio im Keilberth-Saal

Wieder einmal lädt der Musikverein Bamberg das "Trio Wanderer" ein. Das Klaviertrio ist vielfach preisgekrönt und gastiert auf vielen hochkarätigen Festivals sowie in den Konzertsälen von vier Kontinenten. Eine Reihe hochgelobter Einspielungen bestätigt die außergewöhnliche Klasse des Ensembles aus Paris. Das Trio spielt am Freitag, 10. November, 20 Uhr, in der Sinfonie an der Regnitz, Joseph-Keilberth-Saal. Auf dem Programm stehen Stücke von Joseph Haydn, Maurice Ravel und Antonin Dvorák. Karten gibt es beim Bamberger Veranstaltungsdienst (BVD), Telefon 0951/98082-20.



Wilde fränkische Tanzmusik

Als dereinst der Musikantenstadl nach Bamberg kam, wollten sie die Stadt nicht kampflos überlassen und riefen das Antistadl-Festival mit dem Motto "Volxmusik ist Rock'n'Roll!" ins Leben. Die Erfinder dieser zum Kult avancierten Veranstaltung rund um David Saam treten auch mit ihrer eigenen Band auf: "Boxgalopp". Und weil die Truppe nicht gerade für brave, glattgebügelte Volksmusik bekannt ist, feiert sie auch keine runden Jubiläen. Die tollsten "Boxgalopp"-Hits aus elf Jahren gibt's zum Hören, Mitsingen und Tanzen am Samstag, 11. November, 20.30 Uhr, im "Stilbruch". Karten gibt es im "Stilbruch", Bamberg, Obere Sandstraße 18.



Jazz-Trio weiht den Flügel ein

Die offizielle Einweihung des neuen Yamaha-Flügels im "Jazzclub" erfolgt am Samstag, 21 Uhr, durch das Trio "Elf". Diese Gruppe gehört zu den international am meisten beachteten Jazzformationen Deutschlands. Das Trio bezieht seine musikalische Leichtigkeit aus Melodien, die geradezu hymnisch anmuten, und wirbelnden Rhythmen mit überraschenden dynamischen Brüchen. Markenzeichen der Band ist die Erweiterung des akustischen Sounds durch den kreativen Einsatz von Electronics und Elementen aus der Club Music.



Samstag/Sonntag:



Bamberg

"Eight Inches" im Liveclub

Im Liveclub spielen am Samstag, 20 Uhr, die "Eight Inches". Das Allstar-Band-Projekt wurde 2015 gegründet und ist vor allem bekannt als die Resident Band des Nachtclubs "Les Shooters" in Avoriaz, Frankreich. Das Herz der Band bilden der Sänger Kelly Moody (Outlaw Pop Cowboy und Frontmann der Band "The Barbers") und die Zwillinge Ellen & Carla Tannenbaum (Lead-Sängerin der Band "Texas Local News"). Die Gruppe perfekt machen Topper Harley (Git.) und Michaél (Drums).



Burgebrach

Minnesang im Rathaussaal

Auf die Spuren einer höfischen Kunstform macht sich Holger Schäfer am Sonntag, 12. November, 17 Uhr, im Rathaussaal Burgebrach. Auf dem Programm stehen mittelhochdeutsche Lieder der großen Minnesänger wie Walther von der Vogelweide, Ulrich von Liechtenstein, Oswald von Wolkenstein sowie deren Übersetzungen. Wer könnte sagen, wie die Sänger des Mittelalters geklungen haben? Schäfer wird versuchen, beim Konzert im Rahmen der Kulturreihe Burgebrach eine Antwort zu geben. Ein Gang durch die Geschichte des Minnesangs wird dabei ebenso zu hören und zu erleben sein wie Geschichten und Erzählungen rund um das Mittelalter. Harfen, historische Blockflöten und eine maurische Laute bringen die besondere Musik des Mittelalters zum Klingen. Karten sind im Rathaus Burgebrach erhältlich.



Bamberg

Geistliche Lieder

Einen Liederabend bieten Elisa Krüger, Mezzosopran, und Claudia Habram am Klavier am Sonntag, 17 im Kapitelsaal im Stephanshof Bamberg. Zu hören ist der Zyklus "Vater unser - Neun geistliche Lieder mit Begleitung des Klaviers" von Peter Cornelius (1824 - 1874), der - eingerahmt von Werken Max Regers und Hugo Wolfs - im Zentrum dieses Liederabends steht. Cornelius schrieb nicht nur die Musik, die die alten gregorianischen Melodien des Pater-noster-Chorals aufgreift und in romantischer Tonsprache weiterspinnt, der Komponist dichtete auch die Liedtexte selbst. Das enge Verwobensein von Musik und Sprache verleiht dem Zyklus eine eindrucksvolle Kraft und Authentizität. Der Eintritt ist frei.



Sonntag:



Bamberg

Frivol morbide Bilderwelt

Am Wochenende besteht die letzte Gelegenheit, die Gemälde von Manfred Hürlimann im Reich der Porzellane und Fayencen der Sammlung Ludwig Bamberg zu erleben. Nur noch bis einschließlich Sonntag ist unter dem Titel "Lust und Verlust" im Alten Rathaus Bamberg Hürlimanns frivol morbide Bilderwelt zu sehen. Der Nürnberger Künstler mit Schweizer Wurzeln ließ sich bei seinen Besuchen in der Sammlung Ludwig Bamberg mit ihren Porzellanen und Fayencen von den Figuren und Kannen und Tischfontänen des Rokoko zu einer Bilderserie inspirieren. Sie wird gemeinsam mit ihren Vorbildern präsentiert, so dass die Gemälde mit den Objekten in einen Dialog treten. Geöffnet 10 bis 16.30 Uhr.



Heiligenstadt

Tiefes Blech mit Quartuba Rustica

Am Sonntag lädt die Gruppe "Quartuba Rustica" zu einem Konzert in die St.-Veit-Michaelskirche nach Heiligenstadt ein. Beginn ist um 17 Uhr. Quartuba Rustica ist ein junges Ensemble, das sich gänzlich dem tiefen Blech widmet. Gespielt wird eine bunte Mischung aus Werken von Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, John Stevens, Ernst-Thilo Kalke, Satoshi Yagisawa u. a.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.



Bamberg

"Ikh Hob Dikh Tsifil Lib"

So ist ein Konzert von Sharon Brauner und Karsten Troyke am Sonntag , 15 Uhr, überschrieben, zu dem die Israelitische Kultusgemeinde in den Gemeindesaal in der Willy-Lessing-Straße in Bamberg einlädt. Troyke (Gitarre, Gesang) und Brauner (Gesang, Ukulele) werden begleitet von Harry

Ermer (Klavier) und Daniel Weltlinger (Geige). Die Berliner Sängerin Sharon Brauner macht jiddische Lieder zum Urgestirn ihrer Gefühlswelt. Ihre Stimme ist geradezu prädestiniert für das jiddische Liedgut, das um Liebe, das Leben und eine allgegenwärtige Sehnsucht nach etwas Unnennbarem kreist. Karsten Troyke gilt als einer der bedeutendsten Interpreten dieses Genres in Europa. Ihm wird vor allem nachgesagt, dass er mit den schwierigsten Texten und ambivalenten Gefühlslagen spielen kann.