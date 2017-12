Tipps fürs Wochenende in Bamberg Stadt und Land

Freitag:



Samstag:

Sonntag:

Das sind die Tipps der Redaktion:BambergMusikalische Reise ins Jahrzehntder Beat MusikThe Wrapping Papers stürmen am Freitag die Bühne der Haas-Säle: Eine Band, hinter der vier Vollblutmusiker stehen, die ein längst vergangenes Jahrzehnt aufleben lassen. Mit einem Mix aus Beat Music, Rock 'n' Roll und Blues, beginnend in den frühen 60ern, erinnern die Wrapping Papers an Bands wie die Beatles, The Rolling Stones oder beispielsweise auch Cream. Dabei kopiert das Quartett nicht die Heroen von einst. Vielmehr lassen die Wrapping Papers Klassiker auf ihre Art und Weise aufleben. Das Konzert beginnt in der Oberen Sandstraße 7 um 19 Uhr, danach steigt ab ca. 23 Uhr eine Party mit DJ.BambergSex & Crime anno 1577Eine romantische Liebesgeschichte entspinnt sich in Zeiten, in denen Scharfrichter noch ihrem blutigen Geschäft nachgingen. Sex & Crime anno 1577 leben beim Gassenspiel des Theaters Schau & Spiel auf. "Wie der Henker zu seinem Weib kam" ist der Titel des Programms, bei dem Interessenten auf dem Weg durch die Gassen des Weltkulturerbes vieles über Straftaten, Hinrichtungsarten, Lebenskunst und Liebesleid im alten Bamberg erfahren. In einem Gasthof treffen sie dann auch den Scharfrichter höchstpersönlich. Wird er am Ende gar wieder sein grausiges Amt verrichten? Wer's wissen will, sollte am Freitag um 18.30 Uhr zum Treffpunkt an der Tourist Information (Geyerswörthstraße 5) kommen. Tickets gibt's an der Abendkasse, unter www.schau-und-spiel.de und bei der Tourist-Info.PommersfeldenSchloss Weißenstein erlebenFürstbischof Lothar Franz von Schönborn ließ sich Schloss Weißenstein als private Sommerresidenz errichten. Bei Führungen durch die Prunkräume können Interessenten auch in der Ferienzeit Zeitreisen in die Blüte des Barock unternehmen. Neben dem beeindruckenden Treppenhaus, der über und über dekorierten Muschelgrotte und dem festlichen Marmorsaal gibt es die privaten Appartements zu sehen. Lothar Franz von Schönborn sammelte aber auch Gemälde und zeigte sie von Anfang an in seinem Schloss. Diese Sammlung Alter Meister wird ebenfalls zu bewundern sein. Führungen finden täglich stündlich zwischen 10 und 17 Uhr statt. Alle weiteren Infos gibt's im Netz unter der Adresse www.schloss-weissenstein.de. BambergOrgelkonzert erinnert an die Intention der SandkerwaBambergs Fest der Feste entfällt. Aber das traditionelle Orgelkonzert zur Sandkerwa findet am Samstag wie geplant im Dom statt. Domorganist Markus Willinger lässt ab 15 Uhr die Rieger-Orgel erklingen und schafft in dieser Stunde den Raum für eine Rückbesinnung auf die Intention des Festes, das an die Weihe der Kirche St. Elisabeth im Sand erinnern soll. Das Konzert behandelt das Thema "Perpetuum mobile". Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Alexandre-Pierre-François Boëly, François Couperin und Charles Marie Widor kommen zur Aufführung (Amt für Kirchenmusik/Erzbistum Bamberg).Bamberg"Farben des Senegal" - moderne Kunst aus ThièsIm Foyer des Bamberger Klinikums läuft noch bis zum 24. September eine Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen den (Erz-)bistümern Bamberg und Thiès im Senegal. Sechs Künstler und eine Künstlerin zeigen darin 35 Bildwerke und vier Skulpturen - allesamt traditionell und zugleich hochaktuell. So verschieden die Ausdrucksformen der Künstler sind, so vielfältig sind auch die Themen, mit denen sie sich auseinandersetzten: Migration und Emanzipation, Recycling und Menschenrechte, Frauen und Ahnen. Unser Foto von der Ausstellungseröffnung zeigt die farbenfrohe Kunst, die Claude Diene geschaffen hat. ( Foto: Marion Krüger-Hundrup)ZeegendorfBulldogtreffen für Oldtimer-FansLust auf Oldtimer? Dann sollten Sie sich das Bulldogtreffen am Schützenheim von Zeegendorf nicht entgehen lassen. Ab 10 Uhr reisen am Sonntag alle Teilnehmer an, deren Fahrzeuge zu bewundern sind. Um 15 Uhr brechen sie zu einer Rundfahrt auf. Natürlich wird an dem Tag auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Mehr Informationen gibt's im Netz unter der Homepage www.sv- zeegendorf.de BambergSommerkino in Schloss GeyerswörthIm romantischen Innenhof von Schloss Geyerswörth beginnt am Samstag das "Sommerkino" -Programm der Betreiber des Lichtspiels und Odeons. Am ersten Tag läuft der Film " Lion - Der lange Weg nach Hause", im Vorprogramm gibt's Weltmusik und Singer-Songwriter-Stücke von "Flower Flow". Am Sonntag ist "Wilde Maus" als schwarzhumorige Komödie mit Josef Hader zu sehen, der hier zugleich sein Regiedebüt gab und als Drehbuchautor glänzte. Das Vorprogramm gestaltet der Bamberger Schauspieler Stephan Bach (Foto), der eine Lesung unter dem Motto "(Josef) Hader & (Wolf) Haas trifft auf Stephan Bach" veranstaltet. Das Vorprogramm beginnt täglich um 20 Uhr.