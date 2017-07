Tipps fürs Wochenende in Bamberg Stadt und Land

Das sind die Tipps der Redaktion:



Freitag:



Bamberg

Ein letzter Dienst



Zum Abschluss der Calderón-Spiele geben die Schauspieler des E.T.A.-Theaters noch einmal ihr Bestes: Die Alte Hofhaltung wird mit "Der Diener zweier Herren" zu einem Schauplatz zahlreicher Irrungen und Wirrungen. Im Mittelpunkt des Lustspiels steht der Diener Truffaldino, dessen Hungerslohn ihn zu einer Zweitbeschäftigung zwingt, denn schließlich bedeutet doppeltes Einkommen auch doppeltes Essen. Es bedarf Truffaldinos ganzer Raffinesse und unzähliger Lügen, um eine Begegnung der Herren zu verhindern. Doch nicht nur der Diener spielt eine Doppelrolle, denn bei seinem Herrn Federigo handelt es sich eigentlich um dessen Schwester Beatrice... Die rund zweistündige Vorführung inklusive kleiner Pause findet am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 20.30 Uhr statt. Karten sind beim FT-Ticketshop (Gutenbergstraße 1 und Am Grünen Markt 31) sowie beim bvd erhältlich.



Bamberg

Acht Pistolen im Live-Club



Die Band "Los Pistoleros" um den mexikanischen Singer/Songwriter Juan de la Boca und den chilenischen Jazz-Trompeter Mauricio Gonzalez wurde 2009 gegründet, als beide sich an einer mexikanischen Universität kennenlernten. Inspiriert durch ihr gemeinsames Interesse sowohl an elektronischer Rockmusik als auch an traditionell südamerikanischer Cumbia beschlossen sie, eine Band ns Leben zu rufen. Inzwischen haben sich die "Los Pistoleros" auch in Europa einen Namen gemacht - am morgigen Freitag gastieren die Musiker ab 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) zum wiederholten Male im Live-Club in der Oberen Sandstraße 7.



Samstag:



Bamberg

Altes Handwerk (wieder)entdecken



Wer war schon einmal an einem Spinnrad gesessen, um das Dornröschenfeeling zu erfahren? Oder hat einer Geschichtenerzählerin gelauscht, die mystische Märchen vorlas? "Gemeinsam Altes und Neues entdecken" können Besucher beim vierten "Mitmachmarkt der Generationen" am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Im Innenhof von Schloss Geyerswörth gehen Groß und Klein auf eine Entdeckungsreise mit fast vergessenen Fertigkeiten und traditionellem Handwerk. Der Tag steht ganz im Zeichen des generationenübergreifenden Miteinanders und des Wissensaustauschs. Gemeinsam soll die Kunst der traditionellen Handarbeit wieder aufleben. Wer möchte, kann eigene Werkstücke anfertigen oder an einem Workshop teilnehmen. Alle, die Spaß am Ausprobieren und Freude am Selbermachen haben, sind genau richtig beim "Mitmachmarkt der Generationen", den das Senioren- und Generationenmanagement veranstaltet. Der Eintritt ist frei.



Bamberg

Konzert zum Semesterschluss



Fantastisches, Bizarres, Unkonventionelles und eine gute Dosis Ironie durchziehen das Programm des Semesterschlusskonzertes von Chor und Orchester der Universität Bamberg. Am Samstag, 22. Juli, um 20 Uhr kommen dabei in der Bamberger Konzerthalle zwei Werke zur Aufführung, die in den gängigen Konzertprogrammen eher selten gespielt werden. Im ersten Teil ist mit Beethovens 8. Sinfonie ein allzu oft verkanntes Gipfelwerk klassischer Symphonik zu hören, ein Stück, das alles Konventionelle der damaligen Zeit auf den Kopf stellte. Eine echte Rarität ist im zweiten Teil Mendelssohns Vertonung der Goethe-Ballade "Die erste Walpurgisnacht", die einer dramatischen Szene gleicht. Das Werk gipfelt in dem grotesken Hexenspuk der Walpurgisnacht, den Mendelssohn musikalisch auf bis dahin unerhörte Art und Weise ausmalt. Karten sind erhältlich beim BVD-Ticketservice, im Universitätsgebäude An der Weberei 5, Raum 02.102, und an der Abendkasse.



Treppendorf

Auf musikalischer Schatzjagd



Schnäppchenjäger und Sparfüchse aufgepasst: Das Musikhaus Thomann in Treppendorf (Hans-Thomann-Straße 1) lädt zum jährlichen Flohmarkt auf dem Geschäftsgelände ein. Besucher erwarten stark rabattierte Instrumente, Restposten, B-Stock-Artikel sowie Equipment von der Blockflöte bis zur Lichttraverse. Neben dem Flohmarkt hat der normale Musikshop von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung rund um Musik und Technik findet am 22. Juli von 9 bis 14 Uhr auf dem Thomann-Campus statt. Das Treppendorfer Musikhaus ist mit mittlerweile rund 1200 Mitarbeitern Europas größter Musikalienhändler. Das Familienunternehmen verfügt über eine Ladenfläche von 5500 Quadratmetern, einen Webshop und ein Lager mit über 70 000 Artikeln.



Sonntag:



Kemmern

Drei Musikepochen in einem Konzert



Einen besonderer Ohrenschmaus bietet das Konzert unter dem Motto "Diamanten aus Barock, Klassik und Romantik" des Collegium Musicum Bamberg am Sonntag um 19 Uhr in der Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul, Mainstraße 2, in Kemmern. Unter der Leitung von Gunther Pohl werden Stücke wie Vivaldis "Jahreszeiten" (Sommer), Mozarts "Kleine Nachtmusik" oder Evard Griegs "Aus Holbergs Zeit" aus den letzten Jahrhunderten zum Vortrag kommen.



Bamberg

Soul-Band auf

dem Bierkeller



Was fetzt und reißt richtig mit? Die Antwort lautet "Soul-Message". Die achtköpfige Jazz-Rock-Soul-Formation spielt am kommenden Sonntag ab 11 Uhr auf dem Spezi-Keller in Bamberg beim Jazz-Frühschoppen der CSU. Die vormaligen "Ramblers" Eggi und Hilmar Müller, Frontfrau Jennifer Utley, ein scharfes Turbo-Gebläse und eine funky Rhythmus-Gruppe schaffen einen kompakten Sound. Alle Bandmitglieder greifen mehrstimmig ins Bühnengeschehen ein. Mit Songperlen von Ray Charles über Stevie Wonder, James Brown und Aretha Franklin bis Blood, Sweat & Tears sorgen sie für eine mitreißende und beseelte Soul-Keller-Stimmung. Der Eintritt ist frei.