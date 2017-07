Tipps fürs Wochenende in Bamberg Stadt und Land

Das sind die Tipps der Redaktion:



Freitag :



Bamberg

FK:K für Kultur-Angezogene



Anlässlich des FK:K-Festivalendes hat der Bamberger Verein "Franz KAfkA" ein kulturelles Feuerwerk vorbereitet: Am Donnerstag treten ab 20 Uhr der Bamberger Künstler Bernd Wagenhäuser und der Musiker Antez mit Klangskulpturen und Stahlarchitekturen in den Räumen des Alten Kesselhauses (Untere Sandstraße 42) auf. Der DJ "Krach der Roboter" aus Berlin sorgt für Techno-Sounds. Ab 18 Uhr wird am Freitag Musik, Kunst und Literatur präsentiert. Rouge-ah entlockt der Harfe durch Effektgeräte elektrische Klänge, die zwischen Jazz und Neoklassik liegen. Des Weiteren stellt David Grimm von der Akademie der bildenden Künste Nürnberg seine "Varianten Objekte" aus. Außerdem werden jazzige Saxofonklänge von Johannes Ludwig den Freitagabend untermalen. Den literarische Part übernimmt die Lesung des Schriftstücks "Der grüne Affe". Zum ersten Mal stellen die Lesenden Gerd Groß, Felix Forsbach und Olga Seehafer gemeinsam mit Musiker Jakob Fischer die Texte von Kamil, einem ehemaligen Häftling der JVA Bamberg, der Öffentlichkeit vor. Die Finissage am Sonntag bildet den krönenden Abschluss von FK:K mit zahlreichen Kunstausstellungen und -performances ab 17 Uhr. Der Eintritt ist an allen Festivaltagen frei.



Bamberg

Rosenrot und Lilienweiß



Wer denkt, Marionettentheater sei nur etwas für Kinder, dem sei ein Besuch bei der historischen Bühne in der Unteren Sandstraße 30 ans Herz gelegt. Aufwendige Ausstattung und Kostüme entführen die Gäste in ein kulturelles Ereignis der besonderen Art. "Prinz Rosenrot und Prinzessin Lilienweiß" ist ein romantisches Zauberspiel, verträumt und humorvoll zugleich. Wie im wirklichen Leben geht es um Liebe und Treue, Arglist und manchmal auch um Zauberei ... Für alle, die sich auf diese phantasievolle Reise einlassen möchten, beginnt die Vorstellung am Freitag um 19 Uhr.



Samstag:



Bamberg/Gößweinstein

Monteverdis musikalisches Erbe



Dass die Bamberger Studenten nicht nur schriftliche Glanzleistungen erbringen, zeigt der Kammerchor der Otto-Friedrich-Universität. Das Ensemble unter der Leitung von Wilhelm Schmidt gilt als jüngster Zusammenschluss am Lehrstuhl für Musikpädagogik. Mit dem Chor der Musica Canterey Bamberg und dessen Leiter Norbert Köhler präsentieren die Uni-Sänger Claudio Monteverdis Kompositionen. Der namhafte Künstler ist vor rund 400 Jahren während des Frühbarocks als Kapellmeister in Venedig berühmt geworden. Das Spektrum des Komponisten reicht von virtuosen Sologesängen bis hin zur glanzvollen Vielstimmigkeit in vokal-instrumentaler Besetzung. Diese Vielseitigkeit lassen die Bamberger Sänger am Samstag ab 20 Uhr in der ehemaligen Klosterkirche im Sandgebiet (Dominikanerstraße 2a) auferleben. Mit Auszügen aus Monteverdis Sammlung "Selva morale e spirituale" findet auch am Sonntag in der Basilika Gößweinstein um 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm statt. Karten für die Konzerte sind beim BVD oder bei der Universität (An der Weberei 5) erhältlich.



Geisfeld

Auf dem Keller wird's rockig



Endlich Sommer! Doch bevor es auch für die Kreismusikschule Bamberg in die verdienten Schulferien geht, grooven Bands aus dem Rock-, Jazz- und Folkgenre noch einmal richtig ab. Am Samstag erklingen auf dem Griesskeller in Geisfeld (Kellerweg 9) ab 18 Uhr eine wohlklingende Mischung der verschiedenen Musikrichtungen mit überwiegend akustischen Instrumenten. Bei Bands und Brotzeit können Besucher gesellige Stunden fernab vom Straßenverkehr auf dem Bierkeller verbringen. Die Veranstaltung findet nicht wie zunächst angedacht in Kemmern statt, der Eintritt ist aber trotzdem frei.



Bamberg

Juwelen aus drei Musikepochen



Diamanten aus Barock, Klassik und Romantik kredenzt das Collegium Musicum bei seinem Sommerkonzert am Samstag, 15. Juli, um 17 Uhr in der Auferstehungskirche in der Pestalozzistraße. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Das Programm: "Der Sommer" aus Antonio Vivaldis "Vier Jahreszeiten" für Violine solo, Streicher und Basso continuo (Solist: Walter Forchert), "Eine kleine Nachtmusik", Serenade G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, "Aus Holbergs Zeit", Suite im alten Stil von Edward Grieg, sowie Werke von Ignaz Franz Biber ("Ein Schlachtengemälde") und Georg Philipp Telemann - aus Anlass seines 250. Todestages. Die Leitung hat Gunther Pohl.



Sonntag:



Oberhaid/Appendorf

Auf Faltersafari



Einfach mal den stressigen Alltag vergessen: Bunte Blumen und prachtvolle Pflanzen können am Sonntag ab 14 Uhr im Kreislehrgarten Oberhaid in der Kapellenstraße entspannt betrachtet werden. Besucher können das Bienen-Beet bestaunen, das zum zehnjährigen Bestehen des Gartens ganz nach dem Jahresmotto "Summ, summ, summ, Bienchen summ herum" angepflanzt wurde und in jeden Heimgarten passt. Der Obst- und Gartenbauverein Oberhaid bietet bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit, vor Ort die Seele baumeln zu lassen. Außerdem findet eine Schmetterlingssafari in Appendorf statt. Große und kleine Entdecker können mit den Leitern nach regionalen Falterarten suchen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist um 14 Uhr am Berliner Platz in Appendorf. Die Teilnahme ist kostenlos.



Bamberg

Liebe geht bekanntlich durch den Magen



Lust auf einen entspannten Sonntagsbrunch? Nadine Panjas, Beate Roux und Eva Steines laden Liebhaber der morgendlichen Mahlzeit in die Alte Seilerei 9−11 in Bamberg ein. "Mit Liebe Frühstücken" können Besucher des musikalisch-literarischen Gaumenschmauses. Von süß bis herzhaft, von Kästner über Ringelnatz bis hin zu Delikatessen der Musik wird im Café alles aufgetischt, was das Herz begehrt. Die Frauenrunde arbeitete bereits am E.T.A.-Hoffmann-Theater in verschiedenen Produktionen zusammen. Für die Veranstaltung am Sonntag hat "Lewi's Resterampe", wie sich Panjas, Roux und Steines nennen, ihre liebsten Gassenhauer herausgesucht. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstlerinnen sind erwünscht. Der Brunch wird separat abgerechnet.