1 / 4

Bäume und Äste liegen am 18.01.2018 bei Lamspringe (Niedersachsen) auf der ICE-Trasse zwischen Hannover - Göttingen an einem ICE der Deutschen Bahn. Es war der schwerste Orkan seit Jahren: Friederike hinterlässt vielerorts Verwüstung. Alle Meldungen zum Sturm in unserem Newsticker zum Nachlesen. Foto: Swen Pförtner/dpa