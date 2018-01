Ticker zu Orkantief Friederike: Unterrichtsausfall und gestrichene Flüge

11.50 Uhr: Gebäude Wilhelmspost in Bamberg schließt um 12.30 Uhr

Unwetterwarnung am 18. Januar: Das Orkantief "Friederike" fegt mit großer Wucht über Deutschland. Wetterexperten warnen vor starken Orkanböen, Schneefall und Glätte. Franken sei laut des fränkischen Meteorologen Stefan Ochs vor allem zwischen 9 und 18 Uhr gefährdet.Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat amtliche Warnungen herausgegeben. Gewarnt wird bisher in den Landkreisen Bayreuth, Coburg, Lichtenfels, Hof, Kronach, Kulmbach und Wunsiedel.Alles rund um Schäden und die Lage in den Landkreisen in Unter-, Mittel- und Oberfranken hier im Ticker:Laut Mitarbeitern schließt auch das Gebäude Wilhelmspost am Wilhelmsplatz in Bamberg um 12.30 Uhr. Dort ist das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg unddas Kolping-Bildungswerk Bamberg untergebracht.Die Stadt Kulmbach ist auf mögliche Schnelleinsätze durch Sturmschäden vorbereitet: Im Städtischen Bauhof stehen fünf Besatzungen mit je drei Mann bereit, ausgerüstet mit Transportern und Motorsägen. Es handelt sich um die Mitarbeiter des Winterdienstes, die nach Beendigung ihrer Schicht nicht nach Hause gehen durften. "Sobald etwas passiert, können die eingreifen", so Michael Weich vom Bauhof, der als Stadtbrandmeister auch für die Koordination möglicher Feuerwehreinsätze zuständig ist. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Kulmbach können Einsatzkräfte allerdings nicht rein vorsorglich in Bereitschaft sein: "Wenn etwas passiert, alarmieren wir ganz normal. Wir können unsere Leute ja nicht ohne konkreten Anlass von ihren Arbeitsplätzen wegholen."Die Streckensperrung zwischen Ebenhausen und Münnerstadt wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird ohne Einschränkungen wieder aufgenommenStarker Schneefall im Oberland führte schon am Vormittag zu Beeinträchtigungen im Busverkehr. So meldete etwa die Grund- und Mittelschule Pressig bereits am Morgen Probleme mit den Bussen. Aus der Richtung Tettau, Teuschnitz und Haßlach kamen die Schüler wegen starkem Schneefall nur mit Verzögerungen an.Außerdem ist in der Kreisstadt gerade eben ein deutlich verstärktes Verkehrsaufkommen zu bemerken. Nach der Ankündigung der Koordinierungsstelle Landratsamt, dass die Schulen im Kreis etwa gegen 11.20 Uhr enden, holen wohl viele Eltern ihre Schüler mit dem Pkw ab. (asch)"Aufgrund der Sturmwarnung haben uns die Busunternehmer mitgeteilt, dass nach der 6. Schulstunde (nach ca. 13 Uhr) keine Busse mehr verkehren. Lediglich die Busse der Fa. Kaiser (öffentliche Linien und Stadtbusverkehr Lichtenfels) werden noch fahren", das vermeldet das Landratsamt Lichtenfels.Im Landkreis Forchheim ist alles noch ruhig. Kreisbrandrat Oliver Flake sagt dazu: "Bis jetzt ist es noch absolut ruhig. Wir hatten noch keine Einsätze."Aufgrund eines Baumes im Gleisbereich ist der Streckenabschnitt zwischen Ebenhausen in Unterfranken und Münnerstadt gesperrt. Die Züge aus Richtung Schweinfurt/Bad Kissingen verkehren bis Ebenhausen und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Suhl verkehren bis Münnerstadt und enden vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Ebenhausen und Münnerstadt wird eingerichtet."Wegen der für Donnerstagnachmittag vorausgesagten Sturm- und Orkanböen endet der Unterricht an allen staatlichen und kommunalen Schulen in Oberfranken heute bereits um 12 Uhr", das gibt die Pressestelle am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. Schülerinnen und Schüler, deren Betreuung am Nachmittag nicht sichergestellt ist, können in der Schule beaufsichtigt werden.Die Schneeschauer über den Haßbergen machen in den Tal-Lagen noch keine Probleme: Während sich in Ebern beispielsweise die Flocken höchstens auf Dächern niederließen, bleibt der Schnee auf den Straßen ringsum schon liegen.Aufgrund des Sturmtiefs "Friederike" sind am Münchner Flughafen einige Flüge gestrichen worden. Acht Flüge von und nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln der Lufthansa wurden wegen des Sturmtiefs annulliert, wie der Flughafen München am Donnerstagmorgen mitteilte. Darüber hinaus fallen acht Flüge der niederländischen Airline KLM aus, die aufgrund des Wetters in Amsterdam nicht starten. Im Laufe des Tages könnten zudem noch weitere Flugausfälle hinzukommen, sagte ein Sprecher des Flughafens.Am frühen Donnerstagmorgen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Teile Frankens Unwetterwarnungen veröffentlicht.Am späten Mittwochabend verkündeten die Schulämter Hof und Wunsiedel, dass der Unterricht für Donnerstag ausfällt Bereits am Mittwoch kam es wegen des Schneesturms zu zahlreichen Unfällen in Franken. Alle Unfälle vom 17. Januar