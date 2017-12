Tatort in der Sandstraße: Ermittlungen des LKA sorgen in Bamberg für Aufsehen

Szenen wie aus einem Tatortfilm haben sich am Mittwochmorgen in der Oberen Sandstraße in Bamberg abgespielt. Die Polizei sperrt am späteren Vormittag für zwei Stunden mit Einsatzfahrzeugen den Bereich um die Elisabethenkirche ab, Beamte bringen weiß-schwarze Messpunkte in DIN-A4-Größe auf Autos und Hauswänden an. Doch, was wirkt wie ein Krimidreh, ist in Wirklichkeit echte Polizeiarbeit: Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken gegenüber inFranken.de bestätigt, handelt es sich um Ermittlungsarbeiten von Spezialisten des bayerischen Landeskriminalamts (LKA). Die Experten unterstützen die Kriminalpolizei Bamberg im Fall eines versuchten Totschlags aus dem Sommer.Denn ein 28 Jahre alter Mann steht nach Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Bamberg im Verdacht, für einen gewaltsamen Übergriff am 30. Juli verantwortlich zu sein. Der Mann soll damals einen 35-Jährigen an einem frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr in der Oberen Sandstraße mit Schlägen und Tritten erheblich verletzt haben. Auch ein 19-Jähriger könnte als Mittäter in Frage kommen. Selbst als der 35-Jährige am Boden lag, soll der 28-Jährige noch auf ihn eingetreten und ihn dabei weitere Verletzungen am Kopf zugefügt haben.Das Opfer schwebte damals in Lebensgefahr, ist derzeit laut Staatsanwaltschaft auf dem Wege der Besserung, wird aber wohl bleibende Schäden davon tragen. Passanten leisteten damals Erste Hilfe und riefen später die Polizei. Die Beamten konnten durch die sofort eingeleitete Fahndung die zwei Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. Gegen den 28-Jährigen war daraufhin Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. "Der Mann saß rund zwei Monate in Untersuchungshaft, derzeit aber nicht mehr, da kein dringender Tatverdacht mehr gesehen wird", erklärt Oberstaatsanwalt Matthias Bachmann am Mittwoch auf Nachfrage. Allerdings könnte der Mann weiterhin als Täter in Frage kommen. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen."Das zeigt sich auch an den Messungen am Mittwochvormittag in der Oberen Sandstraße: Mithilfe des Landeskriminalamts haben die Ermittler den Tatort dreidimensional vermessen, um so neue Erkenntnisse in dem Fall zu gewinnen.