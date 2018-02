Sutte in Bamberg weiter offen: Baubeginn verschoben

Noch bleibt alles beim Alten: Am vergangenen Dienstag, 20. Februar, sollten die Arbeiten zum Kanal-, Leitungs- und Straßenbau im Bereich der Sutte in Bamberg beginnen. Nun teilen die Stadtwerke Bamberg mit, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Errichtung von Leitungsprovisorien für die Gashausanschlussleitungen derzeit witterungsbedingt nicht ausgeführt werden können.Aus diesem Grund wurde laut Pressemitteilung der Stadt auch die geplante Vollsperrung der Sutte wieder aufgehoben. Der Durchgangsverkehr sei somit ohne Einschränkungen möglich und auch die Parkstellflächen vorerst wieder nutzbar.Die Arbeiten beginnen laut Stadt, sobald die Witterung es zulässt. Der Entsorgungs- und Baubetrieb (EBB) will über den Start rechtzeitig informieren.