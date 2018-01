Suchaktion im Landkreis Bamberg: Vermisster leblos an Friedhof gefunden

Nur noch tot konnte am frühen Mittwochmorgen ein vermisster 91-jähriger Mann im Landkreis Bamberg aufgefunden werden. Zahlreiche Einsatzkräfte hatten seit Dienstagabend nach dem Vermissten gesucht, wie die Polizei mitteilte. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen.



Gegen 15 Uhr verließ der Senior am Dienstag sein Zimmer in einem Altenheim. Als er am Abend noch nicht zurück war, verständigten Angehörige die Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr suchten dann zunächst das Umfeld des Seniorenwohnheims ab. Später kamen auch ein Polizeihubschrauber und Hunde einer Rettungshundestaffel zum Einsatz.



Suchhund findet Vermissten in Stegaurach

Am frühen Mittwochmorgen entdeckte ein Suchhund den Vermissten am Friedhof in Stegaurach. Ein alarmierter Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.