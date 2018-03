Straßgiech wird noch einmal gesperrt

Die langwierigen und zeitaufwendigen Baumaßnahmen an der Ortsdurchfahrt Straßgiech sind bald endgültig beendet - das ist die gute Nachricht, die in dieser Woche im Stadtrat von Scheßlitz von Bürgermeister Roland Kauper (CSU) mitgeteilt wurde. Doch bevor es soweit ist, müssen Anwohner und Verkehrsteilnehmer noch einmal Bauarbeiten in Kauf nehmen. Die Erneuerung des Pünzenbach-Durchlasses unter der Ortsdurchfahrt hatte vergangenes Jahr Bewohner und Autofahrer von und nach Bamberg auf eine harte Probe gestellt.



Elemente für Rahmendurchlass

Ab kommendem Montag, 12. März, wird nun seitens der beauftragten Baufirma mit den restlichen Arbeiten im Ort weiter in Richtung Scheßlitz begonnen. Im Zuge dessen werden von der Stadt Hausanschlüsse des Mischwasserkanals gelegt und Schieber für die Trinkwasserleitung gesetzt, außerdem werden von der Firma auch im Auftrag des Staatlichen Bauamts Bamberg die Gehwege und die Fahrbahn erneuert.



Für die Zeit der Baustelle ist bis Ostern eine halbseitige Verengung der Fahrbahn mit Ampelregelung notwendig. Anschließend muss die Staatsstraße komplett gesperrt werden. Denn für das Setzen der restlichen vier Elemente des Rahmendurchlasses für den Pünzenbach am Auslauf in Richtung Scheßlitz muss ein Kran gestellt werden, auch der Einbau der neuen Fahrbahndecke in dem Bereich erfordert die Vollsperrung. Die Köttensdorfer Straße soll während der Arbeiten befahrbar bleiben.



Bis Ende April

Laut Harald Thiele vom Staatlichen Bauamt, soll die Vollsperrung nach Ostern erfolgen. Der Projektleiter glaubt, dass zwar drei Wochen Vollsperrung reichen könnten - doch sei man gerade beim Deckenbau vom Wetter abhängig, deshalb könne die Sperrung auch vier Wochen dauern. Die Straße wird somit voraussichtlich bis Ende April für den Verkehr gesperrt.



Die aus dem vergangenen Jahr bekannte Umleitungsstrecke wird für diese Zeit erneut eingerichtet: Autofahrer werden gebeten, die Umleitung über Litzendorf und die A70 zu benutzen.

Ab Anfang April kommt es außerdem zu einer weiteren Vollsperrung: Die Autobahndirektion Nordbayern saniert die Brücke über die A 70 von Giech nach Starkenschwind. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum Juni dauern.



Mitarbeit: Udo Billen