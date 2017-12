Straße verbessern, Feldweg für Radler ausbauen

Ob damit schon alles erledigt ist? Nach vielen Jahren der Diskussion über einen Radwegbau entlang der Kreisstraße zwischen Hallstadt und Dörfleins gibt es im kommenden Jahr eine andere Lösung: Die Straße wird ertüchtigt.



Damit die Radfahrer zwischen beiden Gemeinden sicherer unterwegs sind, erhalten sie eine eigene Trasse auf einem bestehenden Feldweg, der noch verlängert wird.



Allerdings sehen die beiden Bürgermeister Thomas Söder (Hallstadt, CSU) und Jonas Merzbacher (Gundelsheim, SPD) durchaus noch Chancen, möglicherweise in der Zukunft noch einen Geh- und Radweg an die dann erneuerte Kreisstraße anzubauen.



Wenn die Gemeinden eine Lösung erarbeiten, ist auch Landkreischef Johann Kalb (CSU) an deren Seite.



Die bislang diskutierte großen Lösung mit Radweg an beiden Straßenseiten scheiterte bislang vor allem am Grunderwerb. Einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema lesen Sie im Premiumbereich bei inFranken.de