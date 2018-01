Sternsinger wollen indischen Kindern helfen

Es war ein imposantes Bild, als über 40 Sternsinger in das Marktgraitzer Gotteshaus "Zur heiligsten Dreifaltigkeit" einzogen. Im anschließenden Gottesdienst, den die Sternsinger selbst gestaltet hatten, machten sie besonders auf Kinderarbeit in armen Ländern wie Indien aufmerksam. Mit einem großen Plakat am Ambo "Gemeinsam gegen Kinderarbeit" verstärkte sich sogleich ihr Vorhaben.



Sich aussenden lassen heiße aber auch, bei uns die Kranken und Schwachen der Gesellschaft zu besuchen, machte Pfarrer Lars Rebhan aufmerksam. Eine wesentliche Botschaft der Sternsinger ist deshalb, dass vor Gott alle Menschen gleich sind, und die frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi zu allen Menschen gebracht wird. Deshalb sei es wichtig, dass die Sternsinger in den Häuser mit der Weihnachtsfreude und offenen Armen empfangen werden. Wenn das geschehe, seien die Kinder auch mit Spaß und Eifer bei dieser Spendenaktion dabei.



In einem kurzen Themenspiel zeigten die Sternsinger die Problematik um Kinderarbeit in armen Ländern der Welt am Beispiel Indien. Wenn Kinder bei uns Freundschaftsbändchen knüpfen, macht das viel Spaß, und diese Fertigung - die eine Stunde dauert - ist auch in Ordnung. Wenn man eines für zwei Euro verkaufen würde, wären das bei zehn Bändchen 20 Euro und man könnte sich dafür etwas Schönes kaufen. Aber dann würde die Zeit für Schule, Zeit zum Spielen und Zeit für die Familie fehlen: In Indien ist das so.



Die Kinder müssen Teppiche knüpfen, das Geld muss bei der armen Familie abgegeben werden, da meist auch der Vater keinen Job hat oder Arbeitslöhne dort nicht fair sind. Lernen und der Besuch einer Schule wie bei uns, ist für indische Kinder kaum möglich. Das ist sehr schlimm, denn Hilfe aus der Armut ist nur mit besserer Bildung machbar.



Deshalb ist es nur durch Schulprojekte in Indien möglich, Verbesserungen zu schaffen oder Kinderarbeit zu verhindern. Und hier wollen nun die Sternsinger aus Marktgraitz und Redwitz helfen. Mit den Beispielen "Schulprojekte", "Faire Löhne" und "Selbsthilfegruppe-Minikredite" wurden Hilfsmöglichkeiten präsentiert. Mit den Spenden der Sternsingeraktionen sollen solche Hilfsprojekte finanziell unterstützt werden. Und hier schließt sich ein Kreis.



Durch diese Spenden kann woanders auf der Welt ein wenig mehr Freude entstehen. Die Begegnung der Sterndeuter mit dem Christuskind vor 2000 Jahren sei also genauso wichtig gewesen wie die indirekte Begegnung der Sternsinger mit den armen Kindern Indiens heute, erklärte Pfarrer Lars Rebhan weiter.



Am Ende dankte Rebhan Pfarrgemeinderatsvorsitzender Tanja Schilling für die Vorbereitung des Gottesdienstes und die Betreuung der Sternsinger.