Stelle für Cybercrime in Lagard-Kaserne in Bamberg eingeweiht

Jede Menge Prominenz war vor Ort, als sich Bayerns Justizminister Winfried Bausback in Bamberg blicken ließ. Er weihte gemeinsam mit Gesundheitsministerin Melanie Huml offiziell die Zentralstelle Cybercrime Bayern ein, die in der Lagarde-Kaserne in das ehemalige US-Stabsgebäude eingezogen ist.Die Zentralstelle ist zuständig für herausgehobene Ermittlungsverfahren, bei denen Computer- und Informationstechnik als Tatmittel oder Tatobjekt verwendet wird. Konkret verfolgen die Ermittler zum Beispiel illegale Geschäfte im Darknet, wie Kinderpornographie, Waffenhandel oder Cyberattakten.Mehr dazu lesen Sie später auf infranken.de