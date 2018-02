Stegaurach: Tolles Treiben draußen und drinnen

Mehrere Tausend Zuschauer säumten in Stegaurach am Sonntagnachmittag die Straßen vom Eingang des Sportgeländes der Spielvereinigung bis hinauf zum Altenburgblick und vor die Türen der Aurachtal-Sporthalle, um das bunte Treiben der Stegauracher Narren und ihrer Gäste aus Waizendorf, Walsdorf, Mühlendorf, Erlau oder Baunach mit Helau und Buna-Hu zu begleiten.

Und natürlich gab es auch in der Session 2018 Kamelle und Popcorn, Gummibärchen und Lollis satt. Aber die Kleinsten kommen in der familienfreundlichen Gemeinde Stegaurach ohnehin immer voll und ganz auf ihre Kosten.



Denn im Anschluss an den Umzug und das Grußwort von Bürgermeister Thilo Wagner konnten die beiden Conferenciers Fabian Hollet und Jörg Wagner in der Aurachtal-Halle ein begeisterndes Programm präsentieren. Das sorgte für Spaß und Akrobatik, für Schauder, Grusel und Gänsehaut. Immer wieder überließen Hollet und Wagner die Tanzfläche auch den kleinen Prinzessinnen, Feen, Rotkäppchen oder Rittern und Seeräubern für Spiel und Freestyle-Tanzeinlagen. Für Schauder und Grusel sorgten die Ghostbusters von der Freiwilligen Feuerwehr Stegaurach mit einer Geisterstunde der Extraklasse. Überhaupt forderte das feier- und tanzwütige Publikum von den Garden und Showtänzern ein ums andere Mal eine Zugabe. Die Stegauracher Minis und die Teenies mussten also ebenso zweimal ran wie die mit dreifachem Buna-Hu empfangenen Baunacher Garden, denen das Publikum zudem einen dreifach donnernden Applaus schenkte.



Zwei Sieger gekürt

Prinzessin Simone von Stegaurach nahm von Conferencier Jörg Wagner Glückwünsche zum neunten Titel entgegen und grüßte ohne große Worte ihr Narrenvolk aus Stegaurach und die Gäste.

Und natürlich gab es auch diesmal wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Wettstreit darum, wer den schönsten Wagen oder die lustigste Fußgruppe beim Umzug aufbieten konnte.



Unentschieden ging der Wettbewerb in diesem Jahr tatsächlich aus, denn die Dorfjugend Mühlendorf schoss mit ihrem "Vambier"-Transporter ebenso den Vogel ab wie die Reservisten von Unteraurach mit einer kunstvoll gestalteten Bergkulisse. Den dritten Platz belegte die Dorfgemeinschaft Erlau mit einem Dagobert Duck, der seinen siebzigsten Geburtstag mit einem millionenschweres Wannenbad beging. Gleichwohl, in Stegaurach weiß man so zu feiern, dass es nicht gleich schmerzlich ins Geld läuft. Und wenn doch, so helfen vielleicht die Walsdorfer aus. Sie boten mit ihrem Themenwagen eine nicht ganz ernstzunehmende Lösung für Gemeindekassen an, die gelegentlich oder öfter von einer Ebbe heimgesucht werden. Unter dem Motto "We make Stegaurach great again" erklärten sie, "Thilo ist Donald einen Schritt voraus und bringt einfach seine eigene Währung raus".