Stegaurach: Kühlschrank brennt aus - Wohnhaus geräumt

Einen Großeinsatz der Feuerwehren Stegaurach und den benachbarten Ortschaften erforderte am Freitag in den frühen Morgenstunden ein Brand in der Ruhlstraße in Stegaurach im Landkreis Bamberg.Vermutlich aufgrund technischen Defekts geriet laut Polizei ein im Keller aufgestellter Kühlschrank in Brand. Alle Bewohner verließen rechtzeitig das Anwesen. Verletzt wurde niemand. Der Brandschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.