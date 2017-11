Stadt will Anwohner heute über Pläne zum Sonderlandeplatz Bamberg informieren

Informationsveranstaltung am Dienstag um 18 Uhr



Der Bamberger Sonderlandeplatz soll für den Instrumentenflug ertüchtigt werden. Das fordert unter anderem die Firma Brose, um damit im Werkflugverkehr unabhängig vom Wetter starten und landen zu können. Doch gibt es Bedenken bei den Anwohnern in Kramersfeld sowie im Memmelsdorfer Ortsteil Lichteneiche, dass die Flugbewegungen zunehmen, das bestehende Nachtflugverbot aufgelockert werden könnte.Stadt und Stadtwerke wollen deshalb am Dienstag, 21. November, um 18 Uhr bei einer Informationsveranstaltung im Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) an der Kronacher Straße 41 über das Vorhaben informieren. Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) hatte bei einer Pressekonferenz mit Marcel Huber (CSU), Staatsminister für Sonderaufgaben, die Unterstützung der Stadt Bamberg für das Projekt zugesichert. Es sei im Interesse der Stadt, die Rahmenbedingungen für Firmen zu verbessern. Dennoch versicherte er: "Uns ist auch daran gelegen, die Kommunikation und den Dialog mit der Bürgerschaft transparent zu gestalten."Das soll nun in der öffentlichen Informationsveranstaltung geschehen. Dort sollen Antworten auf Fragen von Bürgern gegeben werden. Eine dürfte sein, wie sich das Lärmaufkommen entwickeln wird. Dazu soll im Genehmigungsverfahren auch ein Schallschutzgutachten erstellt werden.Dass es durch den Instrumentenflug zu mehr Flugbewegungen kommen könnte, vermutet man beim Luftamt Nordbayern, der Genehmigungsbehörde, derzeit nicht.Der Ausbau des Bamberger Sonderlandeplatzes an der Breitenau steht im Zusammenhang mit dem gescheiterten Neubau eines größeren Verkehrslandeplatzes bei Coburg. Staatsminister Huber hatte daraufhin im Herbst eine "Kombi-Lösung" des bestehenden Flugplatzes auf der Brandensteinsebene bei Coburg mit dem Bamberger Flugplatz vorgeschlagen. Die Staatsregierung stellte dazu eine Förderung des Ausbaus mit 50 Prozent in Aussicht. Die Kosten stehen aber noch nicht fest. Im Raum steht ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag für die Ertüchtigung des Sonderlandeplatzes an der Breitenau.