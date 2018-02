,,Stadt Bamberg" sorgt bald für Sicherheit auf See

Im Frühjahr 2019 werden drei neue Schiffe der Bundespolizei in Dienst gestellt. Einer der 86 Meter langen Schiffsneubauten wird nach der Entscheidung des Bundesministeriums des Innern nach der Stadt Bamberg benannt. ?Für unsere Stadt ist die geplante Schiffstaufe eine große Ehre und ein starkes Signal für die hervorragende Zusammenarbeit vor Ort?, betont Oberbürgermeister Andreas Starke.

Der Name ?Bamberg? als Standort des 2016 eröffneten größten Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei stehe symbolisch für die größte Ausbildungsoffensive und größte personelle Verstärkung in der Geschichte der Bundespolizei, heißt es dazu in einer Mitteilung des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam. ?Auch die Unterstützung der Stadt Bamberg bei der Umwandlung des ehemaligen Standortes der amerikanischen Streitkräfte zu einem modernen Großstandtort der Bundespolizei innerhalb eines Jahres soll durch die Namensgebung gewürdigt werden.?

Ein Lob, das der Oberbürgermeister gerne zurückgibt: ?Im Namen des Stadtrats und der gesamten Bürgerschaft bedanke ich mich bei den Entscheidungsträgern im Bundesministerium des Innern und im Bundespolizeipräsidium in Potsdam für den großen Vertrauensbeweis. Vor allem danke ich dem Leiter des Aus- und Fortbildungszentrum Bamberg Thomas Lehmann für die Initiative zur Namensgebung sehr herzlich.? Dank gebühre auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundespolizei für ihren überaus ?wertvollen Dienst für Sicherheit und Ordnung in unserem Land?. Der "Stadt Bamberg" und ihrer künftigen Besatzung wünschte Starke schon jetzt alles erdenklich Gute, viel Erfolg bei all ihren Aufgaben ?und auch bei stürmischer See und schwierigen Einsätzen eine stets unversehrte Heimkehr?.

Die beiden anderen Schiffe werden den Namen ?Stadt Potsdam" (Dienstsitz der Bundesoberbehörde Bundespolizeipräsidium) und ?Bad Düben? (Standort einer Abteilung der Bundesbereitschaftspolizei) tragen. Mit den neuen Einsatzschiffen werden drei über 27 Jahre alte Einsatzschiffe ersetzt, die zum Teil noch aus Beständen der ehemaligen Nationalen Volksarmee der DDR stammten. Auch die neuen Einsatzschiffe werden als Zeichen der Verbundenheit zum Standort der Bundespolizei See ihren Heimathafen in Neustadt in Holstein haben.