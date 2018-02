Stadt Bamberg bläst den Frühjahrsplärrer wieder ab

Erneut Pech für den Bamberger Frühjahrsplärrer: Der Stadtrat hat die Anfang April an der Zollnerstraße geplante Volksfestveranstaltung am Donnerstag überraschend abgesagt.



Grund für den einstimmig gefällten Beschluss sind die hohen Kosten, ausgelöst durch die Sicherheitsanforderungen der Bundespolizeischule. Zwar lobte der städtische Ordnungsreferent Ralf Haupt ausdrücklich die Verhandlungsbereitschaft der Bundespolizei in Sachen Plärrer, durch deren Bemühungen eine Neuauflage auf einem sonst als Parkplatz genutzten Grundstück in greifbare Nähe gerückt war.



Dennoch sind es vor allem die Sicherheitsanforderungen der Bundespolizei, die dem ins Auge gefassten Frühjahrsplärrer nun den Garaus machen. Wie Haupt vor den Stadträten berichtete, führten sie dazu, dass die städtischen Kosten auf 128 000 Euro förmlich explodiert wären. Demgegenüber standen sinkende Einnahmen, weil sich nur vergleichsweise wenige Schausteller für den frühen Termin fanden.



Die hohen Auflagen, die die Bundespolizei für den Plärrer der Stadt machen wollte, lösten im Stadtrat Bedauern aus, führten aber auch zu ironischen Kommentaren. Warum ein kleines Volksfest für die Bundespolizei zum Sicherheitsrisiko wird, lesen Sie demnächst im Premiumbereich von infranken.de