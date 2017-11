Zweiter Sieg in Folge für Brose Bamberg

Ein voller Erfolg war die spanische Woche für den deutschen Basketballmeister aus Bamberg. Nach dem bestandenen Charaktertest und dem 80:76-Sieg am Mittwoch in Malaga präsentierte sich das Brose-Team auch im Euroleague-Heimspiel gegen Baskonia Vitoria in guter Form und machte mit dem 78:72 (35:32)-Erfolg den schwachen Saisonstart mit den beiden deutlichen Niederlagen gegen Maccabi Tel Aviv und in Athen wett. Jetzt gilt es, den Schwung aus diesen beiden Siegen in das Bundesliga-Schlagerspiel am Sonntag (15 Uhr/Sport1 live) gegen Alba Berlin mitzunehmen. Dabei stellt sich die Frage, ob die Kräfte bei der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri, die gegen den Spitzenreiter die dritte Partie innerhalb von fünf Tagen bestreitet, reichen.

Das erste Viertel lief ähnlich wie in Malaga. Die Bamberger waren meist im Hintertreffen (10:17) und drehten dann zum Ende auf (17:17). Maßgeblich an der Aufholjagd war auch Neuzugang Dorell Wright beteiligt: Gleich nach seiner Einwechslung führte sich der 31-Jährige mit einem Defensiv-Rebound ein, dann versenkte er auf der Gegenseite einen Dreier trotz Fouls und verwandelte auch den Bonus-Freiwurf. Auffällig, dass beide Teams versuchten, in Korbnähe abzuschließen, wobei die Verteidigung hüben wie drüben nicht gut aussah.

Nach zerfahrenem Beginn auf beiden Seiten und kaum Korberfolgen bescherte Maodo Lo mit seinem Dreier den Hausherren die erste Führung im Spiel (22:21). Und als dann der Held von Malaga, Lucca Staiger, der schon bei seiner Einwechslung begeistert gefeiert worden war, mit zwei erfolgreichen Distanzwürfen für einen 32:25-Vorsprung sorgte, brannte die Hütte. In Wut verwandelte sich die Begeisterung der Fans in der Schlussphase der ersten Hälfte: Die Schiedsrichter pfiffen einfach kein Foul gegen die Basken, deren neuer Cheftrainer Pedro Martinez noch nicht nach Bamberg mitgereist war, und verhängten zudem noch ein Technisches gegen Andrea Trinchieri, der sich völlig zurecht beschwert hatte. Nach dem 32:32-Ausgleich ließ Staiger mit seinem dritten Dreier Freak City aber wieder jubeln.



Unbedingter Siegeswille

Zu Beginn der zweiten Hälfte setzten sich die Hausherren dank der schnellen Dreier des starken Daniel Hackett und von Ricky Hickman erstmals auf neun Punkte ab. Die Körpersprache der Brose-Akteure verriet, dass sie diese Partie unbedingt gewinnen wollten. Auf Seiten der Basken verkürzte Jayson Granger dank seiner individuellen Qualität auf 45:47, doch Hackett, Wright und Lo sorgten schnell wieder für ein Acht-Punkte-Polster. Wieder kam Vitoria heran, doch Andrea Trinchieri wusste, auf wen er sich verlassen kann: Drei Sekunden nach seiner Einwechslung schlug der vierte Staiger-Dreier zur 60:51-Führung vor dem Schlussabschnitt ein.

Dorell Wright sorgte dann bei seinem starken Einstand nach nur einer Trainingseinheit mit dem Team gleich für den ersten zweistelligen Vorsprung des deutschen Meisters. Auf Seiten Vitorias stemmte sich nun aber vor allem Marcelinho Huertas gegen die Niederlage. Knapp drei Minuten vor dem Ende waren die Basken wieder auf 66:71 dran, weil die Bamberger im Abschluss schwächelten. Doch Wright sorgte mit seinem zweiten Dreier wieder für Entlastung und setzte mit einem spektakulären Block noch einen oben drauf - Freak City feierte.



Die Statistik

Brose Bamberg -

Baskonia Vitoria 78:72

(17:17, 18:15 25:19, 18:21)



Bamberg Wright (13 Punkte/2 Dreier), Staiger (12/4), Radosevic (12), Lo (11/3), Hickman (9/1), Hackett (8/1), Rubit (8), Mitrovic (4), Taylor (1), Nikolic

Vitoria Granger (17/3), Beaubois (14/1), Huertas (12/1), Shengelia (8), Poirier (6), McRae (5), Voigtmann (4), Diop (4), Timma (2), Janning, Garino

SR Radovic (Kroatien), Latisevs (Lettland), van den Broeck

(Belgien)

Zuschauer 6150 ausverkauft

Gesamtwurfquote Bamberg 44 Prozent (28 Treffer/64 Versuche), Vitoria 46 (28/61)

Dreier Bamberg 37 Prozent (11/29), Vitoria 26 (5/19)

Freiwurfquote Bamberg 91 Prozent (11/12), Vitoria 100 (11/11)



Rebounds Bamberg 34 (24 defensiv/ 10 offensiv), Vitoria 34 (26/8)

Ballgewinne/-verluste Bamberg 3/11, Vitoria 3/12

Assists Bamberg 17 / Vitoria 13

Fouls Bamberg 19 / Vitoria 18