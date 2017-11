Zwei neue Gewinner

Kemmerner Damenteams vorne





70 Teilnehmer am Bambinilauf



Weitere Ergebnisse



Zwei neue Gesamtsieger gab es beim 33. Schlosslauf in Memmelsdorf. Auch wenn im Hauptlauf über zehn Kilometer keine Topzeiten erreicht wurden, sahen die zahlreichen Zuschauer spannende Wettkämpfe in den verschiedenen Wertungsläufen mit insgesamt 500 Teilnehmern. 291 Teilnehmern starteten im Hauptlauf, den Jürgen Wittmann (LAC Quelle Fürth) sehr knapp vor Roland Wild (LG Bamberg) gewann. Bei den Frauen beherrschten zwei Läuferinnen des SC Kemmern das Rennen, wobei sich Elvira Flurschütz ebenfalls knapp vor Sandra Haderlein durchsetzte.Nach dem Startschuss von Bürgermeister Gerd Schneider konnte sich so kein Läufer entscheidend absetzen. An der Spitze mit war neben Wittmann und Wild Sven Starklauf (DJK SC Vorra). Nachdem Starklauf auf der letzten Runde aufgrund von Trainingsrückstand abreißen lassen musste, kämpften nur noch Wild (Jahrgang 1968) und der zehn Jahre jüngere Wittmann um den Sieg. Mit gerade mal zwei Sekunden Vorsprung kam Wittmann in 34:57 Min. ins Ziel und wurde erstmalig Schlosslaufsieger. Das Siegerpodest vervollständigte Sven Starklauf in guten 35:14 Min.Bei den Damen wurde Top-Marathonläuferin Elvira Flurschütz (SC Kemmern) ihrer Favoritenrolle gerecht, von ihrer Vereinskollegin Sandra Haderlein allerdings bis zum Schluss gefordert. Flurschütz setzte sich in 38:44 Min. durch und feierte damit ebenfalls ihren ersten Sieg beim Schlosslauf. Dritte hinter Haderlein (38:55) wurde Sophia Messingschlager (U18, ohne Verein) in 42:36 Min.Den Sieg in der Mannschaftswertung holten sich mit großem Abstand die Damen des SC Kemmern I vor Kemmern II. Bei den Herren gewannen die Läufer der DJK LC Vorra vor der LG Bamberg.Den Anfang machten wie jedes Jahr die jüngsten Schüler in der Altersklasse W/M8 über eine kleine Runde (1520 m). Hier siegte bei den Mädchen Lisa Barth (vereinslos) in 6:50 Min und bei den Jungen Max Uhrig vom SC Memmelsdorf in sehr guten 5:52 Min. Der Sieg in der W9 ging an Leni Rose in 6:35 Min. und Noah Möller in 5:16 (beide TSV Staffelstein).Im Anschluss waren die Schüler der AK 10/11 an der Reihe, um hier bereits 1910 m zu bewältigen. Hier siegte Angelina Steblau (TSV Mönchröden) in 8:04 Min in der W10. Der gleichaltrige Toni Wittmann vom ASV Naisa setzte sich in 7:54 Min durch und gewann seine Altersklasse. In der W11 lief Julia Barth zusammen mit Zwillingsschwester Anna ins Ziel, wurde allerdings als Erste in schnellen 7:01 Min. gewertet. Die beiden waren damit deutlich schneller als die gleichaltrigen Jungs. Sieger wurde hier im Zielsprint Jörg Simon (SV Waizendorf) hauchdünn vor Philip Hartmann (LG Bamberg). Weiter ging es mit dem dritten Schülerlauf der Jahrgänge 2002 bis 2005. Hier setzte sich in der W12 Cecil Kümpel (TSV Mönchröden/7:12Min) ebenso durch wie Leo Sommer vom SV Waizendorf (6:41 Min.). Lioba Sterzl (TSV Mönchröden) war in der W13 die Schnellste, wie auch Jan Pluta (SSV Forchheim) in der M13. Wie Bruder Max gewann auch Tim Uhrig (SC Memmelsdorf) ungefährdet seine Altersklasse (M14). Lina Dorscht (TSV Scheßlitz) setzte sich in der W15 klar durch.Traditionell vor dem Hobbylauf fand der Schnupperlauf der Jüngsten (Jahrgang 2010 bis 2013) über 800 m statt. Immerhin 70 kleine Läuferinnen und Läufer, viele davon zum ersten Mal an der Startlinie, absolvierten die Strecke mit Bravour und wurden dabei euphorisch von Eltern und Großeltern angefeuert. Alleine 16 Bambini schickte der Kindergarten St. Christopherus Memmelsdorf. Schnellstes Mädchen war Tamiyah Marshall, schnellster Junge Leo Himmler (beide SC Memmelsdorf).Beim Hobbylauf über zwei kleine Schlossrunden (3820 m) geht es traditionell weniger um Siege und Zeiten, als vielmehr um das Dabeisein. Carsten Gundermann (Jahrgang 2002) erlief sich den Sieg für die LG Forchheim in 13:44 Min. Bei den Damen gewann Tina Kreuzer (Die Therminatoren-Obermain). Alle Ergebnisse unter www.sc-memmelsdorf.de Hauptlauf (10 km), Jugend U18 ml.: 1. Clemens Gundermann (LG Forchheim) 37:08 Min / U20 ml.: 1. Kilian Tscharke (TSV Scheßlitz) 39:08 / U20 wl.: 1. Cosima Gundermann (LG Forchheim) 43:20 / Männer-Hauptklasse: 1. Jan Heusinger (LG Bamberg) 36:00 / M30: 1. Marco Preller (TV Großlangheim) 35:34, 2. Christopher Nowak (LG Bamberg)36:22, / M35: 1. Jürgen Wittmann (LAC Quelle Fürth) 34:57, 2. Sven Starklauf (DJK SC Vorra) 35:14, 3. Andreas Sperber (IFA Nonstop Bamberg) 35:31 / M40: 1. Klaus Belzer (DJK SC Vorra) 37:38 Min, 2. Joachim Alt (Freaky Friday Runners Bamberg) 38:16 / M45: 1. Roland Wild(LG Bamberg) 34:59, 2. Christian Schlapp (DJK SC Vorra) 36:01 / M50: 1. Andreas Hipp (ohne Verein) 41:36, 2. Dieter Bastian (DJK SC Vorra) 42:42, 3. Klaus Geuß (SC Kemmern) 42:57 / M55: 1. Claus Popp (Freaky Friday Runners Bamberg) 42:16 / M60: 1. Klaus-Peter Jahn (TSV Schwebheim) 42:21 / M65: 1. Klaus Schubert (LAC Quelle Fürth) 44:04, 2. Reinhard Sures (DJK SC Vorra) 45:47 / M70: 1. Kaspar Stappenbacher (DJK SC Vorra) 51:29 / Frauen-Hauptklasse: 1. Elvira Flurschütz (SC Kemmern) 38:44 / W30: 1. Sandra Haderlein (SC Kemmern) 38:55 / W35: 1. Andrea Trunk (DJK SC Vorra) 44:11, 2. Jessica Vogt (SC Kemmern) 44:55 / W40: 1. Manuela Glöckner (TSV Ebermannstadt 44:01/ W45: 1. Sandra Nossek (TSV Staffelstein) 44:13 / W50: 1. Heike Niggemann (LG Forchheim) 47:17 / W55: 1. Kerstin Sures (DJK SC Vorra) 50:56 / W60: 1. Christa Stöcker (TSV Staffelstein) 56:23 / W65: 1. Elisabeth Addala (DJK SC Vorra) 1:03;48 Std. / W70: 1. Sibylle Vogler (SC Kemmern) 53:27