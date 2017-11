Zwei Derbys zum Ausklang

Vier Nachholspiele, eines davon noch aus der Hinrunde - stehen morgen in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West auf dem Programm. So erwartet Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg den TSV Mönchröden (Platz 7). Darüber hinaus ist noch zweimal Derby-Time: In Merkendorf empfängt der SV (8.) die SpVgg Ebing (9.), und der FC Oberhaid (6.) trifft auf den SV Dörfleins (14.) . Die DJK Bamberg II (3.) ist bei der SpVgg Lettenreuth (12.) zu Gast. Die Partie des FC Mitwitz gegen den TSV Meeder wurde abgesagt.



SV Merkendorf -

SpVgg Ebing

Eine sicher interessante Partie erwartet die Zuschauer aus beiden Lagern, wenn sich diese Konkurrenten, reichlich verspätet, zu ihrer Hinrundenbegegnung treffen. Es ist ein Derby auf Augenhöhe zwischen zwei Tabellennachbarn. Im Mittelfeld zwar, aber nicht sehr weit von den Abstiegs-Relegationsplätzen. So geht es in der wahrscheinlich letzten Auseinandersetzung in diesem Jahr darum, mit einem Sieg den Abstand nach hinten größer werden zu lassen. Die Hausherren mussten zwar jüngst gegen den TSV Mönchröden eine 1:4-Niederlage quittieren, doch wurden sie weit unter Wert geschlagen. Die Ebinger konnten nicht spielen, der Rhythmus dürfte dadurch aber kaum verloren gegangen sein. Die SpVgg ist auch auswärts ein gefährlicher Gegner, dies beweisen ihre vier "Dreier". Der Ebinger Coach Heiner Dumpert, der die SpVgg Ebing nach vier Jahren zum Saisonende verlässt, meint: "Es gilt vor der Winterpause nochmal alle Kräfte zu mobilisieren. Ich denke, dass es nicht unbedingt ein spielerischer Leckerbissen wird, sondern schon eher ein Kampfspiel". Die Merkendorfer ihrerseits wollen einen versöhnlichen Jahresabschluss und deshalb ebenfalls nochmal alles reinwerfen, was drin ist. Trainer Stephan Essig sieht der Begegnung gegen seinen ehemaligen Co-Trainer beim FCE Bamberg in der Regionalliga mit besonderem Interesse entgegen: "Wir spielen gegen eine erfahrene und eingespielte Ebinger Mannschaft. Ich sehe dennoch ein offenes Match auf Augenhöhe, in dem die Tagesform den Ausschlag geben könnte".



FC Oberhaid - SV Dörfleins

Nicht viel Arbeit hatten die Coaches beider Mannschaften, wenn es in dieses Derby geht. Die Motivation ergab sich schon aus diesem Nachbarschaftskolorit. Die Dörfleinser, lange Zeit am Ende der Tabelle, haben einen eigentlich nicht erwarteten Schlussspurt hingelegt. Nach neun Runden ohne Sieg, trumpfte die Herrmannsdörfer-Truppe in den letzten fünf Spielen auf. Drei Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage bedeuteten zehn Punkte - und schon waren die Abstiegsplätze verlassen. Dieses Selbstvertrauen wollen die Gäste nun nach Oberhaid transportieren und dem FC Paroli bieten. Anders die Situation bei den Hausherren: Hier stehen vier zum Teil empfindliche Niederlagen bei nur einem Sieg zu Buche. Trainer Alex Stretz, der seinen Rücktritt nach Saisonende bekannt gegeben hat, wird schon wesentlich mehr Motivationshilfen anbieten müssen. Ein Derby also, das durchaus diesmal auf Augenhöhe stattfinden kann, aus dem beide Mannschaften als Sieger hervorgehen wollen - der FCO, um einen versöhnlichen Abschluss hinzulegen, der SVD, um noch weiter ans hintere Mittelfeld heranzukommen. (Hinspiel 3:1)



FC Eintracht Bamberg -

TSV Mönchröden

Wenn die Bamberger morgen auf den TSV Mönchröden treffen, können sie auf eine sehr gelungene Serie zurückblicken. Die Akteure von Trainer Michael Hutzler sind ihrer Favoritenrolle mit 15 Siegen, zwei Remis, und nur zwei Niederlagen gerecht geworden. Das junge Team um Kapitän Maximilian Großmann, der es bislang auf 25 Treffer brachte, beherrscht weitgehend die Gegner. Die "Blau-Violetten" machen aber auch nicht den Fehler, Gegner zu unterschätzen. Dies ist auch gegen die Mönchrödener angebracht. Der ebenfalls sehr junge Kader von Coach Matthias Hüttl hat sich zwischenzeitlich gefunden. Der TSV ist in den letzten acht Runden, bei fünf Siegen und zwei Unentschieden, das Top-Team der Liga. Die Hausherren gehen zwar auch in diese Begegnung als Favorit, müssen aber insbesondere auf die schnellen Angreifer des TSV ein Auge werfen. Zudem werden die Mönchrödener, wie alle anderen Gegner des FCE auch, ihr Spiel defensiver ausrichten, um nicht erneut eine 0:6-Schlappe, wie im Hinspiel, zu kassieren.

SpVgg Lettenreuth -

DJK Bamberg II

Klar mit 3:0 gewannen die Bamberger am fünften Spieltag das Hinspiel gegen den Aufsteiger. Doch zwischenzeitlich haben sich die Lettenreuther enorm gesteigert. Mit dem ältesten Kader der Liga aber befand sich die SpVgg zuletzt kräftemäßig am Limit. Nach gut zwei Wochen Pause jedoch dürften die Hausherren ihren Akku wieder aufgeladen haben und empfängt nun den Tabellendritten. Die Bayernliga-"Zweite" von Trainer Jupp Nagel wird auf diesem Rang überwintern. Die 1:3-Niederlage beim FCE Bamberg, nach zuvor fünf ungeschlagenen Runden hat Don Bosco sicher nicht verunsichert. Mit einem "Dreier" würden die Gäste den Abstand zum zweiten Rang verkürzen und nach starken 19 Spielen mit einem noch besseren Gefühl in die Winterpause gehen.