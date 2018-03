Zum Kellerduell nach Erlenbach

Nachdem das Heimspiel gegen den FSV Erlangen-Bruck den Witterungsbedingungen zum Opfer fiel, geht die DJK Don Bosco Bamberg in der Fußball-Bayernliga Nord erneut auf Punktejagd in der Ferne. Gegner ist am Samstag um 15 Uhr der SV Erlenbach.

Den Hausherren fehlt in diesem Jahr jegliche Praxis im Pflichtspielbereich. Die Mannschaft von DJK-Trainer Mario Bail hingegen hat schon eine Partie hinter sich, diese aber mit negativem Ausgang. Die Lehren aus der durchaus vermeidbaren 1:2-Niederlage beim FC Schweinfurt 05 II sind inzwischen gezogen. Bail meint: "Wir haben alles reingeworfen in diese Begegnung, waren auf keinen Fall schlechter, nur es hat eben nicht gereicht. In so einer Situation würde es nun überhaupt nichts bringen, auf einzelne Spieler draufzuhauen, wenn sie mal einen Fehler machen. Dies ist einfach auch unserer Lage geschuldet."



Gegner ist heimstark

18 Punkte sammelte die Mannschaft von SVE-Spielertrainer Sebastian Göbig bislang ein; 17 davon zu Hause, davon vier aus den letzten beiden Partien vor der Winterpause. Auswärts lief aber bislang so gut wie gar nichts. Folgerichtig stehen die Erlenbacher nach 21 Begegnungen auf Rang 17, also auf einem Relegationsplatz. Die Gäste aus Bamberg holten auch erst 20 Punkte, dies jedoch in 23 Partien. Das Manko der Erlenbacher liegt zwar offensichtlich im Angriff, der insgesamt erst 27 Treffer erzielte. Top-Torschütze ist Philipp Traut (7), dessen Position das Mittelfeld ist. So legten die Hausherren in der Winterpause auch nach und verpflichteten zwei Offensivleute. Doch der SVE ist das heimstärkste Team der hinteren Tabellenregion. Und darin liegt die Gefahr für die Bail-Schützlinge, die nach wie vor auf ihre Südamerika-Reisenden verzichten müssen. So fehlt weiter wichtige Qualität in den Reihen der "Gelb-Grünen".



Erlenbach liegt der DJK

Dennoch sollte die DJK Bamberg durchaus selbstbewusst die Fahrt ins 175 km entfernte Erlenbach am Main antreten. Die Historie jedenfalls spricht für die Gäste. Das Hinspiel gewannen die DJKler klar mit 5:0. Hinzu kommt, dass die Bamberger in den letzten beiden Spielzeiten aus dem unterfränkischen Ort jeweils mit einem 2:0-Sieg zurückkehrten. Zudem bewies Don Bosco in dieser Saison bei drei Siegen und drei Unentschieden, dass sich das Team auswärts gut verkaufen kann.

Es treten aber auch zwei Mannschaften gegeneinander an, deren Torausbeute bislang recht mager ausgefallen ist. Denn auch die DJK brachte es erst auf 23 Treffer. Immerhin aber reichte diese Anzahl für 20 Punkte, was wiederum für die Qualität der DJK-Defensivarbeit spricht.



Gelingt der Befreiungsschlag

Wie sieht der Bamberger Coach dieses Kellerderby? "Klar, dies ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Match. Der Gegner ist äußerst heimstark, dennoch sehe ich auch ohne unsere Südamerika-Reisenden eine Partie, in der wir durchaus auf Augenhöhe sein können. Dafür braucht es aber eine engagierte Mannschaftsleistung mit Leidenschaft, Einsatz und voller Konzentration. Nur dann können wir ein positives Ergebnis erreichen", sagt Bail. Ein "Dreier" in Erlenbach käme einem Befreiungsschlag für Don Bosco gleich.

DJK Bamberg: Kraus, Trunk - Allgaier, Fischer, Jessen, Kane, Kettler, Körner, Leicht, Möhrlein, Schäffler, Schmoll, Schwinn, Senül, Spies, Strobler, Thomann, Wunder, Zoumbare