Zoumbare trifft zum knappen Sieg

Die DJK Don Bosco Bamberg gewinnt das Derby gegen die SpVgg Jahn Forchheim mit 1:0.Die DJK Don Bosco Bamberg hat sich im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bayernliga Nord ein wenig Luft verschafft. Gegen den Aufsteiger SpVgg Jahn Forchheim setzten sich die Wildensorger mit 1:0 durch. Den einzigen Treffer markierte Angreifer Azizou Zoumbare (57. Min.). Mit dem fünften Sieg in der laufenden Spielzeit verkürzte die DJK den Abstand auf das rettende Ufer auf drei Zähler. Für Jahn Forchheim dagegen schmolz der Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz auf fünf Punkte. Zuletzt musste die Mannschaft von SpVgg-Trainer Christian Springer vier Niederlagen in Folge hinnehmen.

Im Derby wollte die DJK Don Bosco den lang ersehnten Heimsieg einfahren, musste aber weiterhin auf den verletzten Christopher Kettler verzichten. Es entwickelte sich kein hochklassiges Bayernligaspiel. Aber die 150 Zuschauer sahen bei Dauerregen eine umkämpfte Begegnung, in der beide Mannschaften verbissen um jeden Ball kämpften.



Nicht viel Erwärmendes

Die Forchheimer hatten die erste Chance, als Andi Mönius mit einem Schuss am gut haltenden Torwart Julian Glos scheiterte (12.). Ein Schuss aus zwölf Metern von Simon Schmoll in guter Position ging nur knapp über das Tor der Gäste (20.). In der 38. Min. war plötzlich der Forchheimer Sebastian Schäferlein durch und kam zum Schuss, doch setzte er den Ball knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug scheiterte Daniel Schäffler mit einer guten Schussmöglichkeit an Torwart Tino Stahl. Somit wurden torlos die Seiten gewechselt. Viel Erwärmendes bekamen die Zuschauer in der ersten Hälfte nicht zu sehen.

Nach dem Wechsel wollte die DJK die Entscheidung zu ihren Gunsten herbeiführen und bauten Druck aufs Gästetor auf. Das zahlte sich auch gleich mit dem Führungstreffer aus. Einen harmlosen Schuss von Calvin Sengül ließ Torwart Stahl durchrutschen. Stürmer Azizou Zoumbare reagierte am schnellsten und traf aus kurzer Distanz zum umjubelten 1:0 (57.). Danach verflachte das Spiel etwas, und Torchancen waren auf beiden Seiten nur selten zu sehen. Einige Fehlpässe prägten danach die Partie. In der 76. Min. traf Andi Mönius per Kopf ins Tor der DJK, doch der Schiedsrichter entschied zu Recht auf Abseits.

Don Bosco verwaltete nun die knappe Führung, weil Forchheim im Spiel nach vorne zu harmlos agierte. Das lag auch daran, dass die Defensive der DJK sicher stand. So fuhren die Bamberger am Ende einen verdienten Arbeitssieg im Derby ein. Nach sieben Spielen gelang ihnen der lang ersehnte "Dreier", und sie errangen einen enorm wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt. Don Bosco zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung in einem fairen Spiel. Doch die nächste Aufgabe wird nicht leichter, denn am kommenden Samstag fahren die Bamberger zum Tabellenführer nach Aschaffenburg.

DJK-Trainer Mario Bail meinte: "Es war ein ausgeglichenes Spiel. In der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass sowohl Forchheim als auch wir ein Stück weit verunsichert waren aufgrund der letzten Wochen. Aber unter dem Strich glaube ich, dass es ein verdienter Sieg für uns ist, einfach, weil wir zu Null gespielt haben. Wir hatten sehr gute Umschaltmomente, die wir leider nicht gut ausgespielt haben, so dass wir vielleicht noch höher hätten gewinnen können. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit glaube ich, dass es ein verdienter Heimsieg ist." Der Forchheimer Trainer, Ex-Profi Christian Springer, verschwand sofort nach dem Spiel wortlos. mk



DJK Don Bosco Bamberg -

SpVgg Jahn Forchheim 1:0

DJK Don Bosco Bamberg: Glos - Jessen, Schmoll, Leicht, Spies, Strobler (46. Niersberger), Wunder, Fischer, Sengül (90. Strohmer), Zoumbare, Schäffler (76. Kane) / SpVgg Jahn Forchheim: Stahl - Hagen (31. Steiner), Müller, Selmani (59. Nagengast), Gumbrecht, Schäferlein, Weiler, Mönius, Mai, Wartenfelser, Güngör / SR: Beinhofer (Murnau) / Zuschauer: 150 / Tor: 1:0 Zoumbare (57.) / Gelbe Karten: Jessen, Leicht / Mai, Steiner, Güngör