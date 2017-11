Wieder gegen ein Spitzenteam

Im letzten Heimspiel des Jahres misst sich die DJK Bamberg erneut mit einem Spitzenteam der Fußball-Bayernliga Nord. Zu Gast auf der Rudi-Ziegler-Sportanlage ist am Sonntag (14 Uhr) der im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld beheimatete Tabellensechste TSV Aubstadt, dessen Partie letzte Woche beim FC Amberg aufgrund der Witterungsverhältnisse ausfiel.

Dagegen stemmten sich die Wildensorger beim jetzt alleinigen Tabellenführer in Aschaffenburg fast eine halbe Stunde lang mit Bravour gegen die einkalkulierte Niederlage, die mit 0:4 dennoch deutlich ausfiel. Gravierende persönliche Fehler sorgten noch vor der Pause für Ernüchterung. "Zwei krasse Torwartfehler, zwei Gegentore, nach dem dritten hatten wir keine Chance mehr", meinte Trainer Mario Bail, der deshalb nach dem Seitenwechsel auf Schadensbegrenzung setzte. Der 37-Jährige hakte die Pleite schnell ab: "Aschaffenburg hat ganz andere Ziele. Es wäre schön gewesen, aber es war unlösbar."

Seine Ziele für die restliche Saison formuliert er ebenso klar: "Wir müssen versuchen, Sand und Weiden hinter uns zu lassen. Beide haben eine ähnliche Qualität wie wir. Alles andere ist utopisch." Dass für das Erreichen dieses Unterfangen hin und wieder Überraschungspunkte nicht nur wünschenswert, sondern unbedingt notwendig sind, weiß der Übungsleiter sehr wohl. Solche sind zu Hause gegen die zweifelsfrei favorisierten Aubstadter zu holen, die den "Gelbgrünen" bereits im Vorrundenspiel als damaliges Tabellenschlusslicht beim 0:0 einen Zähler überlassen mussten.



"Ausgefuchster Gegner"

Zumindest ein erneuter Teilerfolg stünde dem DJK-Team gut zu Gesicht, wenngleich der TSV in den letzten elf Begegnungen sechsmal als Verlierer das Feld räumte. Zuvor blitzten die außergewöhnlichen Fähigkeiten der "Grabfelder" auf, denen eine Serie von sieben "Dreiern" nach der 0:4-Überraschungspleite im Auftaktmatch in Ansbach gelang, die nur durch das 0:0 gegen Bamberg, dem einzigen Remis im bisherigen Saisonverlauf, unterbrochen war. "Wir treffen auf einen ausgefuchsten Gegner, der seine Pflichtaufgaben allesamt erfüllt hat", sagt Bail und spielt dabei auf die ungefährdeten Aubstadter Siege gegen Kontrahenten an, die schlechter als Platz 10 der Tabelle postiert sind. Lediglich das Gastspiel in Sand (1:3) und die 0:3-Niederlage daheim gegen Ammerthal fallen in dieser Hinsicht aus der Reihe. Aubstadts Chefanweiser Josef Francic, der zahlreichen ehemaligen Kickern des FC Schweinfurt 05 eine "Wohlfühloase" bietet, dürften neben dem 0:1 im Derby gegen Großbardorf gerade diese beiden unerwarteten Negativerlebnisse wurmen, die seiner Truppe mittlerweile zehn Punkte Rückstand auf Platz 1 und neun zu Rang 2 bescheren, allerdings bei einem Spiel weniger. Der aus Kroatien stammende, am Montag 50 Jahre alt werdende Trainer hofft auf die baldige Rückkehr der verletzten, regionalligaerprobten Stürmer Marino Müller (24 Jahre, 130 Spiele) und Max Schebak (22, 19), die elf bzw. 13 Mal fehlten, jedoch ihren Trainingsrückstand nahezu aufgearbeitet haben.

Auch deren Nebenleute weisen tolle Fortschritte auf. Die Mittelfeldachse mit Ingo Feser (21, 6 Treffer), Philipp Kleinhenz (26, 1) und Vizekapitän Daniel Leicht (28, 1) versorgen nicht nur die Angreifer um den kantigen und robusten Julian Grell (31, 2) mit genialen Zuspielen, sondern hievten die jeweils auf beiden Außenbahnen einsetzbaren, flinken und dribbelstarken Michael Dellinger (24, 8) und Martin Thomann (23, 7) auf ihre nächste Leistungsstufe. Gerade der routinierte Spielführer Grell spiegelt als Paradebeispiel die Weiterentwicklung des 700 Einwohner zählenden Dorfklubs wider. Früher wurde er meist mit weiten Bällen gesucht, während er derzeit mehr denn je fester Bestandteil des bärenstark einstudierten Umschaltspiels ist.

"Grell ist wie ein Magnet, der die Bälle ansaugt und ablegt. Er hat zwar selbst noch nicht so viele Tore geschossen, setzt dafür aber seine Nebenleute gekonnt ein", überschüttet Bail den Hünen mit Lob und sieht in ihm einen Schlüsselspieler. Seinen Wirkungskreis effizient einzugrenzen, soll ein Hauptaugenmerk für die Defensivabteilung sein, aus der Johannes Jessen aufgrund einer Zerrung nicht zur Verfügung steht. Zudem fehlen Luca Ljevsic (Erkältung) und Henrik Schwinn (Muskelfaserriss). Dagegen sind Markus Fischer und Timo Strohmer wieder gesund.

DJK Don Bosco Bamberg: Glos, Trunk - Eckert, Esparza, Fischer, Kane, Kettler, Leicht, Niersberger, Schäffler, Schmoll, Sengül, Spies, Strobler, Strohmer, Wunder, Zoumbare