Wieder Chancen, aber kein Tor für die DJK Don Bosco Bamberg

Und wieder haben sich die Fußballer der DJK Don Bosco Bamberg (14.) in der Bayernliga Nord nicht für ihren Aufwand belohnt. Dem Tabellenfünften TSV Aubstadt unterlag die Mannschaft von Trainer Mario Bail am Sonntag in Wildensorg knapp mit 0:1 (0:1).

Die DJK begann druckvoll und erspielte sich in der Anfangsphase gute Chancen. Die Grabfelder stellten eine robuste und erfahrene Bayernligamannschaft, die seit Jahren immer wieder im Vorderfeld der Tabelle zu finden ist. Vor einer Minuskulisse von nur 130 Zuschauern begann die Partie bei kaltem und windigem Wetter auf dem Kunstrasen der Rudi-Ziegler-Sportanlage. In der 11. Min. hatte Azizou Zoumbare kein Glück mit seinen Schuss, den der TSV-Torwart Christian Mack glänzend hielt. Nach gutem Zuspiel von Uli Spies brachte Daniel Schäffler in guter Position den Ball aus sechs Metern nicht im Tor unter, weil wiederum Torwart Mack stark hielt (15. Min.).

Von den Gästen war in der Offensive in der Anfangsphase recht wenig zu sehen. Wie aus dem Nichts gingen die Aubstadter mit ihrer ersten Möglichkeit in der 30. Min. sogleich in Führung. Eine gute Hereingabe nutzte Daniel Leicht volley aus der Drehung aus zehn Metern ins lange Eck zur Führung. Wieder einmal gab es eine kalte Dusche für die DJK, die gut im Spiel war und sich die besseren Chancen erspielt hatte. Die Wildensorger waren weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, aber die Gäste agierten wieder einmal effektiver.

Auch nach der Halbzeit übte die DJK Don Bosco viel Druck aus, zwingende Torchancen hatte sie jedoch nicht zu verzeichnen. Mit der Einwechslung von Stürmer Alassane Kane für Pascal Niersberger in der 55. Min. wollte DJK-Coach Bail den Druck aufs Gästetor erhöhen. Die Aubstadter verteidigten nun ihre Führung mit allen Mitteln. In der 73. Min. hätte nach Zuspiel von Michael Dellinger Martin Thomann beinahe auf 0:2 erhöht, Torwart Julian Glos aber hielt diesen Schuss mit einem guten Reflex. Mehr Offensivaktionen hatten die Grabfelder in der zweiten Hälfte nicht zu verzeichnen.

In der Schlussphase drängte die DJK zwar auf den Ausgleich, doch alles Anrennen brachte nichts ein. Die TSV-Defensive hielt stand und fing die Angriffsbemühungen der Bamberger immer wieder ab. Auch einen guten, verdeckten Schuss von Markus Fischer in der 75. Min. fischte Keeper Mack aus dem Eck. Die DJK Don Bosco belohnte sich wieder einmal nicht für ihren Aufwand, denn sie hatte sich ein Remis durchaus verdient gehabt. Es mangelt einfach an der Kaltschnäuzigkeit und der Effektivität vor dem Tor bei der DJK in dieser Saison. Somit bleibt sie auf einen Relegationsrang und muss nun sehen, dass sie im letzten Spiel in diesem Jahr vom Schlusslicht aus Amberg etwas Zählbares mitbringt.

DJK-Trainer Bail bilanzierte: "Wir haben uns viel vorgenommen für das Spiel, doch die Effektivität hat bei uns gefehlt. Es zeichnete sich ab, wer das erste Tor macht, gewinnt auch das Spiel. Somit stehen wir wieder einmal mit leeren Händen da. Aber es ist alles noch möglich, denn der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen ist nicht so groß. Die Mannschaft hat den nötigen Charakter für diese schwere Aufgabe."

DJK Don Bosco Bamberg: Glos - Niersberger (55. Kane), Esparza, Strobler (84. Strohmer), Spies, Wunder, Kettler, Schäffler, Fischer, Sengül (67. Schmoll), Zoumbare / TSV Aubstadt: Mack - Leicht, Benkenstein, Thomann (90. Kleinhenz), Kirsten, Behr,Trunk, Schmidt (64. Grell), Dellinger (86. Köttler), Bauer, Feser / SR: Mignon (Loderhof) / Zuschauer: 130 / Tor: 0:1 Leicht (30.) / Gelbe Karten: Strobler, Fischer, Niersberger / Kirsten, Trunk, Benkenstein