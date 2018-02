Mit einer neuen Mannschafsbestleistung von 3825 Kegeln bei 6:2 Mannschaftspunkten (MP) bezwang der TSV Breitengüßbach die starken Gäste aus Lorsch und schob sich auf den sechsten Tabellenrang der Sportkegler-Bundesliga. Aus einer konstanten Teamleistung stach Christian Jelitte hervor. Er spielte wie von einem anderen Stern und katapultierte den bestehenden Bahnrekord (702) von Mario Nüßlein im Schlussdurchgang auf die Weltklasseleistung von 719 Kegeln. Damit erreichte Jelitte das dritthöchste Ergebnis, dass je von einem deutschen Spieler erzielt wurde.

Zu Beginn der Partie sollten erneut Tobias Stark und Mario Nüßlein für einen vernünftigen Auftakt der Gastgeber sorgen. Doch gerade der TSV-Kapitän Stark hatte mit Thorsten Gutschalk einen starken Widersacher. Am Ende zeigte Stark mit 624 Kegeln eine gute Leistung und konnte den Schaden gegen den fulminanten Gästeakteur (661) noch einigermaßen in Grenzen halten. Nebenan hatte Nüßlein keinerlei Probleme, den schwachen Patrick Günther (559) auf Distanz zu halten. Er erspielte sich ebenfalls wieder sehr gute 629 Kegel und brachte sein Team somit bei 1:1 MP noch mit 33 Kegeln nach dem Startdurchgang in Front.

Die neu formierte Mittelachse um Robin Parkan und Christoph Kaiser wollte an ihre guten Leistung der Vorwoche anknüpfen, was den beiden auch wieder eindrucksvoll gelang. Gerade auf der ersten Hälfte ihres Spieles zeigten sich die TSV-Akteure in Topform. Parkan hatte mit 628:572 sein Gegenüber klar im Griff. Kaiser musste auf der Schlussbahn mit 140:159 zwar etwas Federn lassen, an seiner souveränen Vorstellung bei 627:602 und dem 3:1-Erfolg änderte dies jedoch nichts mehr.



Tolle Teamleistung

Ein Polster von 114 Kegeln bei 3:1 MP war das Resultat einer in Konstanz kaum zu übertreffenden Teamleistung der Heimmannschaft, ehe Christian Jelitte und Markus Löhnert die Schlussoffensive eröffnen sollten. Löhnert, der zu seinem ersten Einsatz vor heimischem Publikum kam, hatte mit dem Ex- Nationalspieler Jochen Steinhauer eine harte Nuss zu knacken. Löhnert kam zwar auf solide 598 Kegel, diese reichten aber gegen den starken Hessen (651) zu keinem Satzerfolg.

Auf den Nebenbahnen stellte sich derweil Gästespieler Holger Walter der undankbaren Aufgabe, Jelitte in Schach zu halten, der bereits in der Vorwoche zu Hause mit 671 Kegeln brilliert hatte. Mit einer sehenswerten Serie von 166, 145, 174 und 164 Kegeln erspielte sich der Lorscher ein Topergebnis von 649.



Zur Hälfte bereits 354 Kegel

Doch dass diese Zahlen am Ende zu keinem einzigen Satzgewinn reichen sollten, spricht Bände. Denn nebenan spielte "Jelly" in seiner ganz eigenen Welt und startete seinen unnachahmlichen Lauf mit 174 Kegeln auf der Startbahn. Danach setzte er mit einer 180er-Bahn sogar noch einen drauf, und zur Halbzeit leuchteten bereits 354 Kegel auf dem Totalisator.

Nach weiteren 105 ins Volle zelebrierte Jelitte das Abräumen (90) wie kein anderer und erspielte sich dabei mit 195 Kegeln mal schnell einen neuen Einzelbahnrekord auf Bahn 4. Alles war somit angerichtet für den ersten 700er des Güßbacher Topspielers, denn als er mit bereits sagenhaften 549 Kegeln auf die Schlussbahn wechselte und dort noch 108 Kegel ins Volle spielte, standen bereits 657 auf dem Totalisator! Jetzt waren auch die letzten Zweifel beseitigt, und mit dem 27. Wurf war auch der bisherige Bahnrekord von 702 Kegeln bereits frühzeitig eingestellt und die Schallmauer durchbrochen.

Mit einem weiteren Abräumer und dem abschließenden "Kranz" (8) blieb die Anzeige erst bei unglaublichen 719 Kegeln für den erneuten "Spieler des Spieltages" Christian Jelitte stehen. ts

TSV Breitengüßbach -

SKC Nibelungen Lorsch 6:2

(16:8 Satzpunkte / 3825:3694 Holz)

Stark - T. Gutschalk 1:3 (624:661)

Nüßlein - Günther 4:0 (629:559)

Parkan - F. Gutschalk 4:0 (628:572)

Kaiser - Straub 3:1 (627:602)

Jelitte - Walter 4:0 (719:649)

Löhnert - Steinhauer 0:4 (598:651)