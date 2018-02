Wer holt Bambergs Super Bowl?

Die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles - das diesjährige Duell um den Super Bowl hat einen klaren Favoriten und einen klaren Außenseiter. Diese Konstellation spaltet die Footballfans auf der ganzen Welt. Erst recht natürlich die, die sich auch abseits des Super Bowls mit dem Sport identifizieren.Lucas Elger (15) und Paul Sommer (18) spielen in der U19 der Bamberg Phantoms. Lucas zählt sich zu den erfolgsverwöhnten Patriots-Fans, Paul will einen Sieg der Underdogs aus Philadelphia. Deshalb haben wir die beiden Quarterbacks als eine Art "Super-Bowl-Orakel" in fünf Disziplinen gegeneinander antreten lassen.Wer den Bamberger Super Bowl für sich entschieden hat, sehen Sie im Video:Einen ausführlichen Artikel, Stimmen der Spieler, eine Bildergalerie und die Super-Bowl-Partys in der Region, finden Sie im Premiumbereich von infranken.de