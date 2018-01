Volles Haus bei der Premiere

Rundkurs war 850 m lang





Die Sieger



Gesamtsieger:

Gruppe F:

Gruppe G:

Beste Dame:

Beste Mannschaft:

Bester Gleichmäßigkeitsfahrer:

red



Anstatt der erwarteten 80 Fahrer traten beim 47. ADAC-Autoslalom des MSC Scheßlitz insgesamt 123 Fahrer an. Bei strahlendem Sonnenschein und unter den Augen von mehreren hundert Zuschauern wurde spannender Motorsport geboten.Der Parkplatz eines Lebensmittelmarkts wurde zum Fahrerlager umgewandelt. Das gab den Zuschauern die Gelegenheit, die Wagen aus der Nähe zu betrachten und mit den Teams zu sprechen. In einem Trainings- und zwei Wertungsläufen machten die Starter die Positionen in der jeweiligen Fahrzeugklasse und im Gesamtklassement unter sich aus. Schnelligkeit alleine half aber nichts, Pylonenfehler wurden mit Zeitstrafen geahndet und warfen die Piloten in der Wertung weit zurück.Den Anfang machten die Serienfahrzeuge der Gruppe G, gefolgt von den verbesserten Fahrzeugen der Gruppe F und den Boliden der Gruppe H, die in knapp 50 Sekunden den Parcours umrundeten. Auf dem rund 850 m langen Rundkurs entsprach das einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 60 km/h. Den Abschluss bildeten die Old- und Youngtimer in der Gleichmäßigkeitsprüfung,wo es naturgemäß etwas ruhiger zuging.Aber vorher wurde vor den Augen der vielen fachkundigen Zuschauer das Duell der beiden letzten Gesamtsieger im direkten Aufeinandertreffen erwartet: Michael Götz gegen Klaus Barth, beide auf Opel Kadett C Coupé und beide in der Gruppe H unterwegs. Allerdings verhinderte der Fehlerteufel diesen spannenden Schlagabtausch. Am Fahrzeug von Michael Götz verursachte ein defektes Kabel zur Benzinpumpe Motoraussetzer, und der gelbe Bolide rollte schon während der Trainingsrunde aus. So erreichte Klaus Barth aus Lichtenfels auf seinem silbernen Opel Kadett C Coupé aus der Gruppe H erneut den Gesamtsieg in Scheßlitz mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung auf Phillip Varlemann auf BMW 323, der auch die Gruppe G gewann.Der MSC Scheßlitz stellte auf dem neuen Kurs im Gewerbegebiet eine gelungene Veranstaltung auf die Beine. Bis auf zwei kleine Ausrutscher, die im Eifer des Wettkampfs immer wieder mal vorkommen, gab es keine Zwischenfälle. Die Strohballen wurden schnell wieder zurückgerückt - Slalomleiter Norbert Nüsslein hatte alles fest im Griff. Alle Ergebnisse gibt es im Internet unter www.pfaffis-auswertung.de Klaus Barth (Opel Kadett Coupé)Sandro Gerbig (Audi TT)Philipp Varlemann (BMW 323i)Sabrina Schwarz (BMW 323ti)AC SteinHeiko Franz (VW Polo)