Victoria siegt überraschend klar

Bereits am ersten Spieltag der Saison 2017/18 ist es am Samstag in der Kegler-Bundesliga zum Derby zwischen dem SKC Victoria Bamberg und dem TSV Breitengüßbach gekommen. Auf den Bahnen im Sportpark Eintracht an der Armeestraße setzte sich die Heimmannschaft unerwartet deutlich mit 7:1 Mannschaftspunkten (MP) und 3703:3578 Holz gegen stärker eingeschätzte Gäste durch. Die höchsten Ergebnisse der Bamberger erzielten Wilke (637), Lupu und Fritzmann (beide 636), während beim TSV Christian Jelitte mit 631 Kegeln herausragte.

Im Spiel über sechs Bahnen schickten die Bamberger eine veränderte Formation im Vergleich zur letzten Saison auf die Bahn. Für die Victoria begannen Kunze, Lupu und Rüger während der TSV auf Hergeth, Parkan und Nüßlein vertraute. Zwischen Kunze und Hergeth entwickelte sich ein spannendes Duell, in dem man sich gegenseitig die Satzpunkte abnahm. Kunze jedoch hatte stets den Vorteil, in der Kegelwertung vorne zu liegen, was am Ende bei 2:2 Satzpunkten (SP) mit 613:600 Holz auch den Ausschlag für den MP zu Gunsten des SKC Victoria geben sollte.

Das Duell von Lupu gegen Parkan war eine klare Angelegenheit, als der Bamberger Spitzenspieler Lupu zumindest drei Sätze lang an alte Zeiten erinnerte. Mit 168, 171 und 168 erspielte er sich eine 3:0-Führung und hatte den MP sicher. Unerklärlich, warum er im letzten mit 129 einbrach und Parkan somit zum Ehren-Satzpunkt kam. Der MP ging mit 3:1 SP und 636:589 an Lupu.

Das Duell zwischen Rüger und Nüßlein war nichts für schwache Nerven. Nüßlein erspielte sich Vorteile, aber Rüger entriss dem Güßbacher mit den letzten Abräumkugeln den sicher geglaubten SP und ging mit 1:0 in Führung. Nüßlein konterte und legte 112 in die Vollen auf die Bahn, denen Rüger mit 85 nicht folgen konnte. Doch kurz vor Satzende war Rüger wieder dran und hätte mit einer Neun den Ausgleich erzielen können. Dies gelang jedoch nicht und Nüßlein glich zum 1:1 aus. Den dritten Satz sicherte sich dann Nüßlein mit 160:151 und ging mit 2:1 in Führung. Zehn Kegel musste Rüger aufholen, um den MP zu holen. Nach den letzten Vollen führte Rüger mit 104:90 und es blieb bis zum Satzende spannend. Mit der letzten Kugel kam Rüger in die Vollen und musste mindestens vier Kegel für den MP erzielen. Mit einem etwas schlechteren Wurf schaffte er dies zu Freude seiner Teamkameraden und holte sich den MP bei 2:2 SP mit 602:601 Holz. Die Bamberger führten nach dem Starttrio mit 3:0 MP und 61 Kegeln.

Diesen Vorsprung sollten Fritzmann, Wilke und Teufel ins Ziel bringen, während die Breitengüßbacher mit Löhnert, Stark und Jelitte auf die Wende hofften. Fritzmann, der gegen Löhnert zu Beginn hinten lag, zeigte vor allem im Abräumen der ersten beiden Sätze eine hervorragende Leistung und erspielte sich mit 169 und 171 eine 2:0-Führung. Anschließend sicherte er sich vorzeitig mit 150:145 den MP und führte mit 3:0. Da war es zu verschmerzen, dass er den letzten Satz mit 146:151 abgab. Verdient setzte er sich gegen Löhnert mit 3:1 SP und 636:579 durch.

Ebenfalls stark agierte Christian Wilke, der den Güßbacher Kapitän Stark jederzeit im Griff hatte. Mit 162 und 174 kam er super aus den Startlöchern und führte mit 2:0 SP. Er ließ noch 144 und 157 folgen und gab damit keinen Satz ab. Mit 4:0 SP und 637:578 Holz avancierte Wilke zum Tagesbesten und sicherte Bamberg den fünften MP.

Eine ganz harte Nuss hatte Dominik Teufel mit Christian Jelitte zu knacken. Teufel kam mit 134 und 131 nicht so gut ins Spiel und musste einen 0:2-Rückstand hinnehmen, da Jelitte 151 und 145 erzielte. In der zweiten Spielhälfte steigerte sich Teufel deutlich und verbuchte Ergebnisse von 153 und 161, konnte aber nicht verhindern, dass sich Jelitte mit 4:0 SP und 631:579 durchsetzte. Am Ende stand ein nicht unverdienter 7:1-Heimsieg der Bamberger über den Nachbarn TSV Breitengüßbach.

SKC Victoria Bamberg -

TSV Breitengüßbach 7:1

(14:10 Satzpunkte, 3703:3578 Holz)

Kunze - Hergeth 2:2 (613:600)

Lupu - Parkan 3:1 (636:589)

Rüger - Nüßlein 2:2 (602:601)

Fritzmann - Löhnert 3:1 (636:579)

Wilke - Stark 4:0 (637:578)

Teufel - Jelitte 0:4 (579:631)



Stimmen zum Spiel

Markus Habermeyer (Teamchef des SKC Victoria Bamberg):

"Der Sieg war überraschend deutlich, auch von der Holzzahl her. Entscheidend für unseren Erfolg war die Startgruppe. Da sind wir mit 3:0 in Führung gegangen und hatten schon fast 60 Holz Vorsprung. Das war zielführend. Dass sich die Schlussgruppe mit Florian Fritzmann und Dominik Kunze das nicht mehr nehmen lässt, war mir eigentlich bewusst. Wir wollten den Heimvorteil nutzen und 3700 spielen, das haben wir geschafft. Von daher denke ich, dass es ein verdienter Sieg war. Aber wir wissen, wie stark die Güßbacher sind. Heute haben sie sich aber ein bisschen unter Wert verkauft. Bei unseren jungen Spielern Sebastian Rüger und Dominik Teufel hat man am Anfang die Nervosität schon etwas gemerkt, aber gerade Sebastian hat sich gut zurückgekämpft, seinen Holzrückstand wieder aufgeholt und mit etwas Glück noch den Mannschaftspunkt geholt. Das war eine tolle Leistung. Dominik hat auf den zweiten 60 Wurf mit 314 eine exzellente Leistung gezeigt. In Lorsch haben wir am nächsten Wochenende mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, aber dieser Sieg gibt uns Rückenwind. Wie die Aufstellung in Lorsch aussehen wird, wird sich im Lauf der Woche zeigen. Ich denke, es wird Umstellungen geben."

Christian Jelitte (Breitengüßbacher Neuzugang, zuvor SKC Victoria Bamberg): "Nervös war ich vor diesem Derby nicht, denn mittlerweile habe ich schon Champions League, Europapokal und NBC-Pokal gespielt, daher ist so ein Spiel nichts Besonderes mehr. Natürlich wollten wir die Bamberger etwas ärgern, aber das war heute nicht der Fall. Ich hatte ja früher schon einmal für Güßbach gespielt. Aber ein so gutes Gefühl wie diesmal, die Bamberger endlich mal schlagen zu können, hatte ich noch nie. Wir sind von Anfang an hinterhergelaufen, das war unser großes Problem. Wenn wir in die zweite Runde mit nur 20, 30 Holz Rückstand und zwei Mannschaftspunkten gegangen wären, dann wäre noch was möglich gewesen. So konnte ich nur noch für mich spielen und ein Ergebnis fürs Selbstvertrauen holen. Mit meinem Start war ich nicht zufrieden, ansonsten lief es ganz gut. Aber jetzt muss ich erst einmal meine Mannschaftskameraden wieder moralisch aufbauen. Wir haben zum Saisonauftakt ja gleich drei Kracher. Wenn wir jetzt Zerbst ärgern können, dann ist wieder alles auf Null."



Tobias Stark (Teamkapitän des TSV Breitengüßbach): "Wir waren zu harmlos, um die Bamberger in irgendeiner Weise zu gefährden. Wenn wir in Normalform gespielt hätten, wäre es vielleicht etwas spannender geworden. Aber davon waren wir weit entfernt. Insofern war es ein souveräner und verdienter Sieg für den Gastgeber, der auch bei den Einzelergebnissen wesentlich konstanter war als wir. Unser Auftaktprogramm hat es in sich. Am nächsten Wochenende zu Hause gegen Zerbst wird es auch nicht einfacher. Schauen, wir mal, was die nächsten Spiele so bringen. Vielleicht können wir das Derby in der Rückrunde etwas spannender gestalten. Wir nehmen uns das zwar immer vor, aber irgendwann müssen wir das auch mal umsetzen. Aber ich bin guter Dinge, dass uns das gelingen wird."