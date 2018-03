Victoria freut sich über die deutsche Vizemeisterschaft

Im letzten Spiel der Saison sicherten sich die Bundesliga-Kegler des SKC Victoria Bamberg mit einem 6:2-Heimsieg gegen den KC Schwabsberg die deutsche Vizemeisterschaft. Beim 3829:3522 zeigte Bamberg eine tadellose Leistung und knüpfte nahtlos an den Erfolg eine Woche zuvor beim Meister in Zerbst an.

Bester Bamberger war diesmal Nicolae Lupu mit starken 670 Kegeln. Auch der Rest des Teams wusste voll zu überzeugen - kein Spieler blieb unter der 600-Kegel-Marke. Neben dem SKC Victoria hat sich noch Rot-Weiß Zerbst als Meister und der Drittplatzierte SKC Staffelstein für die internationalen Wettkämpfe im Oktober qualifiziert.

Im Spiel über sechs Bahnen stellte der SKC Victoria mit Fritzmann, Lupu und Craciun sehr offensiv auf, wollte schon am Start für klare Verhältnisse sorgen. Die drei Bamberger trafen auf Endraß, Vsetecka und Lallinger. Das Duell von Fritzmann gegen Endraß war relativ einseitig, da der Bamberger vom Start weg den Ton angab. Über 167, 156, 158 und abschließenden 177 Holz überließ er Endraß keinen Satzpunkt (SP) und siegte mit tollen 658:550.



Lupu glänzt mit 670 Holz

Auch Nicolae Lupu, das Bamberger Urgestein, zeigte ein super Spiel. Er nutzte jeden Schnitzer seines Kontrahenten Vsetecka. Über die Satzergebnisse von 174, 163, 173 und 160 kam Lupu auf das Tagesbestergebnis, siegte mit 4:0 SP und nahm Vsetecka (559) unglaubliche 111 Kegel ab.

Cosmin Craciun zeigte erneut ein gutes Spiel, hatte aber gegen einen entschlossen und stark spielenden Manuel Lallinger am Ende das Nachsehen. Nach 160:153 und 178:155 lag Craciun mit 0:2 zurück. Zwar kam er durch ein 160:147 auf 1:2 heran, aber durch die Punktteilung im letzten Satz (166:166) ging der MP verdient an Lallinger (651:634). Bamberg führte nach dem Starttrio mit 2:1 MP und hatte bereits nicht für möglich gehaltene 202 Kegel Vorsprung.

So war es für das Schlusstrio mit Kunze, Wilke und Rüger eigentlich nur noch Formsache, das wichtige Unentschieden zu halten, das die Vizemeisterschaft bedeuten würde. Schwabsberg wollte mit Rohn, Dirnberger und Volz die Chance nutzen, sich auf das bevorstehende Champions-League-Finalturnier in Bamberg vorzubereiten. Kunze gewann in seinem Duell gegen Rohn zwar den ersten Satz mit 160:154, doch der junge Schwabsberger schlug postwendend mit 157:148 zurück. Anschließend zeigte Rohn tollen Kegelsport und besiegte den gut spielenden Kunze. Durch die Satzergebnisse von 162:157 und 181:153 gewann Rohn mit 3:1 und (654:618) und glich zum 2:2 nach Mannschaftspunkten aus.

Wilke tat sich in seinem Duell gegen Dirnberger lange schwer, doch durch seine stoische Ruhe ergatterte er sich die ersten beiden Sätze mit 168:150 und 150:147. Der Bann war gebrochen: Wilke setzte sein Spiel konstant fort. Mit 156:136 und 158:137 kam er am Ende auf 632 Holz und vier Satzpunkte, während sich Dirnberger mit 570 begnügen musste.

Dritter im Bunde war Sebastian Rüger, der gegen Volz antreten musste. Vom Start weg machte Rüger ein gutes Spiel und war Herr im Haus. Durch 166, 157, 152 und abschließenden 142 kam er auf gute 617 Kegel und holte sich alle Satzpunkte gegen Volz (538). Durch die zwei weiteren Duellsiege kam ein Endstand von 6:2 für den SKC Victoria heraus. maha



Die Ergebnisse

SKC Victoria Bamberg -

KC Schwabsberg 6:2

(18,5:5,5 Satzpunkte/ 3829:3522 Kegel)

Fritzmann - Endraß 4:0 (658 :550)

Lupu - Vsetecka 4:0 (670:559)

Craciun - Lallinger 1,5:2,5 (634:651)

Kunze - Rohn 1:3 (618:654)

Wilke - Dirnberger 4:0 (632:570 )

Rüger - Volz 4:0 (617:538)