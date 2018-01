USC Freiburg als Gradmesser für die DJK Brose Bamberg

Wenn die Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg an diesem Samstag (15.30 Uhr, Graf-Stauffenberg-Halle) in der 2. Liga Süd den Spitzenreiter, die Eisvögel des USC Freiburg, empfangen, erwartet niemand einen Sieg vom Neunten der Tabelle. Das Heimspiel gegen den Absteiger und Anwärter auf die Rückkehr in die Bundesliga ist erneut ein Gradmesser dafür, wie weit die Mannschaft von Trainerin Jessica Miller gekommen ist in ihrem Bemühen, die seit dem Saisonbeginn gezeigten Schwächen in den Griff zu bekommen.

Mit 59:82 verlor die DJK Brose das Hinspiel im Oktober letzten Jahres. Die statistischen Werte der Bambergerinnen klingen vertraut: 26 Ballverluste, ein mit 26:44 deutlich verlorenes Reboundduell und 34 Freiwürfe für den USC. Jessie Miller blickt nicht zum ersten Mal mit diesen Worten zurück: "Grundsätzlich war unsere defensive Intensität da, aber wir müssen es schaffen, ohne Foul auszukommen oder den Rebound zu sichern. Unser Gegner geht viel zu oft an die Linie oder hat zweite Wurfchancen. Unser größtes Manko sind die Ballverluste, die oft mit Flüchtigkeitsfehlern, mangelnder Konzentration oder falschen Entscheidungen zusammenhängen."

Die können sich die Korbjägerinnen der DJK Brose nicht leisten, wollen sie die Eisvögel aus dem Breisgau fordern, in deren Kader sich neun Kräfte finden, die 180 cm und mehr messen. Das Freiburger Spiel tragen die beiden US-Amerikanerinnen Kristen Elise Gaffney (20,7 Punkte pro Spiel im Schnitt/10,3 Rebounds) und Kelly Anne Hughes (18,4/6,9) sowie Luana Rodefeld (13,1 Punkte). Die 41-jährige Centerin und zweifache Mutter Mirna Paunovic (Bosnien-Herzegowina), von 2005 bis 2012 USC-Leistungsträgerin, ist mittlerweile Co-Trainerin, lief jüngst aber wieder auf und steuerte neun Punkte bei zum 83:56-Erfolg gegen die Rutronik Stars Keltern II im Baden-Derby, mit dem die Revanche für das 85:91 im Hinspiel nach zweimaliger Verlängerung gelang. Die zweite Freiburger Niederlage in dieser Runde: 78:80 gegen den Verfolger aus Bad Homburg. Bei der TS Jahn München, dem Bamberg-Bezwinger jüngst mit 70:56, gewannen die USC-Basketballerinnen im November mit 73:52. Jessie Miller sieht ihr Team nicht chancenlos: "Es kommt der Tabellenführer. Der Druck liegt bei den Freiburgerinnen. Wir wollen sie für jeden Punkt hart arbeiten lassen und werden ihnen nichts schenken."