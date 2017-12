Unter den Besten Deutschlands

Bei den 23. deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin haben die Schwimmer der SG Bamberg für Paukenschläge gesorgt. Sie belohnten sich mit etlichen Finalstarts bei den viertägigen Titelkämpfen für ihre Trainingsarbeit im Bamberger Schwimmtempel Bambados. In der Schwimm- und Sprunghalle des Europasportparks trafen sich 547 Aktive aus 154 Vereinen, um die nationalen Meister zu ermitteln.

Bester Bamberger in Berlin war Gregor Spörlein (Jahrgang 1995), der sich für ein A-Finale und vier B-Finals qualifizierte. Dabei pulverisierte er seine bisherigen Bestmarken und ließ Vereinsrekorde purzeln. Sein Glanzlicht waren die 200 m Freistil: Als Vorlaufsiebter qualifizierte er sich in 1:48,06 Min. für das A-Finale, in dem er sich auf 1:47,71 Min. steigerte, was Platz 6 bedeutete. Zudem sorgte Spörlein im Vorlauf über 100 m Freistil für einen historischen Moment: Als erster Schwimmer der SG Bamberg überhaupt knackte er die magische Marke von 50 Sekunden in 49,34 Sek. und schaffte als Gesamtzehnter die Qualifikation für das B-Finale. Dort übertraf er sich selbst nochmals (49,12 Sek.) und verteidigte mit Rang 2 im B-Finale Platz 10.

Ebenfalls mit Rang 10 im Vorlauf in 24,14 Sek. schaffte er den Sprung ins B-Finale über 50 m Schmetterling: Diese Zeit bestätigte er (24,17 Sek.) und wurde Elfter. Auch im Vorlauf über 100 m Schmetterling trumpfte Gregor Spörlein auf, als er seine Bestzeit um über eine Sekunde auf 54,34 Sek. drückte. Im B-Finale folgte sein nächster Paukenschlag, indem er seinen Rekord auf 53,92 Sek. steigerte, was Rang 10 im Gesamtklassement bedeutete. Mit diesen Zeiten dürfte sich Gregor Spörlein in der Liste der Bamberger Vereinsrekorde längerfristig verewigt haben.



50-m-Freistil-Krimi der Brüder

Ein Krimi wurde zudem erneut das Sprinter-Duell der Brüder Martin und Gregor Spörlein. Zunächst verbesserte Martin Spörlein (1997) seinen Vereinsrekord, den er am Vortag als Staffelstartschwimmer (22,75 Sek.) aufgestellt hatte, im Vorlauf auf 22,71 Sek. Er verlor diesen keine zwei Minuten später an seinen älteren Bruder (22,50 Sek.). Dabei verfehlte Gregor Spörlein das A-Finale als Neunter nur um drei hundertstel Sekunden. Im B-Finale duellierten sich die beiden Brüder erneut: Dort holte sich Martin Spörlein seinen Vereinsrekord in 22,42 Sek. von seinem Bruder zurück (22,47 Sek.). Sie belegten die Plätze 10 und 11.

Bastian Schorr (1992) deckte bei seiner zehnten Teilnahme an den "Deutschen" auf der 25-m-Bahn ein breites Streckenspektrum ab. Er belohnte sich gleich bei seinem ersten Auftritt über 50 m Schmetterling mit einer persönlichen Bestzeit. Mit 24,95 Sek. unterbot er erstmals die 25-Sekunden-Marke. Im C-Finale blieb er erneut knapp unter dieser magischen Marke (24,99 Sek.) und schlug auf Rang 22 an.

Ebenfalls einen Topauftritt legte Schorr über die 200 m Freistil (1:50,55 Min.) hin, so dass er sich über einen erneuten Start im C-Finale freuen durfte, das er in 1:51,20 Min. auf Rang 23 abschloss.

Ein Ausrufezeichen setzte Schorr auch über 800 m Freistil in 8:15,50 Min. als 17. Über 400 m Freistil unterbot Schorr wie erhofft in 3:57,90 Min. die Vier-Minuten-Marke. Da er sich den 24. Platz mit Sebastian Wenk von den Stadtwerken München teilte, gab es ein Ausschwimmen um den letzten freien Platz im C-Finale. Hier setzte sich Schorr in 3:59,19 Min. durch. Im C-Finale überzeugte er mit einer weiteren Steigerung auf 3:57,73 Min., was Rang 22 in Deutschland bedeutete. Zudem sprintete er über 50 m Freistil in 23,83 Sek. auf Rang 37.



Starke Staffelauftritte

Gemeinsam mit Kevin Kertész (2003) ging das Erfolgstrio in den Staffelwettbewerben an den Start: Über 4 x 50 m Freistil erreichte das Quartett mit M. Spörlein (22,75 Sek.), G. Spörlein (22,09), B. Schorr (23,03) und K. Kertész (24,90) mit einer Gesamtzeit von 1:32,77 Min. Platz 10 unter 32 Staffeln. Die 4x50-m-Lagen-Staffel mit B. Schorr (Rücken/27,39 Sek.), K. Kertész (Brust/31,73), G. Spörlein (Schmetterling/23,64) und M. Spörlein (Freistil/22,12) kam in 1:44,80 Min. auf Rang 20.

Überaus positiv fiel das Fazit von Cheftrainer Tushar Sikdar aus, denn es war eine der besten deutschen Meisterschaften in der Geschichte der SGB. Die Topform der vier Aktiven lässt hoffen, dass bei den Mannschaftsmeisterschaften der Klassenerhalt in der 2. Liga im Februar geschafft werden kann.