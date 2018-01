Unglückliche Niederlage für tapfer kämpfende Young Pikes

Viel Schulterklopfen und Anerkennnung, aber auch Bedauern und Trost gab es am Samstagabend in der Hamburger Arena für die Baunach Young Pikes, doch am Ende standen sie nach einer kämpferisch starken Leistung über drei Viertel mit leeren Händen da, denn sie unterlagen vor 3064 Zuschauern den einheimischen Towers mit 82:79. An ihrer Ausgangslage in der 2. Basketball-Liga ProA hat sich aber nichts geändert, denn die Oberfranken liegen weiter nur zwei Punkte hinter Ulm auf dem ersten Abstiegsplatz.

Die Gäste, die auf Topscorer Louis Olinde (Einsatz bei Brose Bamberg) und den kurzfristig abgereisten Gerard Gomila (Trauerfall in der Familie) verzichten mussten, starteten gut (17:9). Obwohl Neuzugang Jannik Freese die ersten beide Körbe der Gastgeber erzielt hatte, wirkten diese noch nicht eingespielt (sechs Ballverluste im ersten Viertel), so dass die Young Pikes vor allem durch Eddy Edigin, den zuverlässig punktenden Tibor Taras und Henri Drell eine 24:15-Führung nach dem ersten Abschnitt verbuchten .

Rob Ferguson, der vor der Begegnung offiziell von den Towers verabschiedet worden war, zeigte nun, warum er jahrelang Publikumsliebling in der Hansestadt gewesen war und erhöhte den Vorsprung bis auf 42:27 (18.). Allerdings hatte Daniel Keppeler zu diesem Zeitpunkt schon vier Fouls auf seinem Konto, zudem ließen die Gäste die Norddeutschen nach vergebenen Freiwürfen und einem leichtfertigen Ballverlust bis zur Pause auf 33:44 herankommen.



Freiwürfverhältnis 37:5

Nach dem Wechsel sahen die einheimischen Fans dann eine wesentlich aggressivere Mannschaft, während die jungen Gäste von der plötzlichen Härte sichtlich überrascht waren. Innerhalb kürzester Zeit kam Hamburg auf 43:49 (24.) heran, und in der 26. Minute brachte Jonathon Williams mit seinen Punkten 18 und 19 sein Team erstmals mit 54:53 in Führung. Allein Williams durfte 14 Mal (insgesamt 37 Freiwürfe) an die Linie, während Baunach am Ende nur fünf (!) Freiwürfe zu verzeichnen hatte. So zogen die Gastgeber nach acht Ballverlusten in diesem Viertel und einem unsportlichen Foul auf 64:59 davon.

Im letzten Abschnitt aber hatten sich die körperlich weit unterlegenen Young Pikes wieder gefangen und hielten nun voll dagegen. Vor allem Ferguson, der seine mit Abstand beste Saisonleistung bot, drehte nun auf und brachte mit einem Dreier zum 67:66 (34.) die Baunacher wieder in Front. Nach weiteren Dreiern des Oldies (insgesamt 5 von 5) führte Baunach 80 Sekunden vor Ende mit 79:75, doch nach einem Fehler beim Einwurf und einem weiteren Foul gegen die Young Pikes (Foulverhältnis 13:28) konnten die Towers nach Freiwürfen das Blatt noch einmal wenden (80:79). Den letzten Angriff spielte die Truppe von Coach Mario Dugandzic allerdings nicht erfolgsversprechend aus, so dass Canty nach einem unsportlichen Foul den heiß ersehnten Erfolg der Hanseaten perfekt machen konnte.

Coach Dugandzic beklagte nach dem Spiel das ungewöhnliche Foulverhältnis und die daraus resultierende Freiwurfanzahl: "Doch das ist nicht der Grund für unsere Niederlage, sondern der verpasste Defensivrebound und der Fehler beim Einwurf in der Schlussphase. Allerdings sollten unsere jungen Spieler schon besser geschützt werden, aber das müssen wir als Ausbildungsverein noch lernen und besser damit umgehen."

Die nächste Chance dazu bietet sich am Samstag (19 Uhr) im Heimspiel gegen Trier.

Hamburg Towers: Williams (21 Punkte), Vrabac (15/1 Dreier), Logins (13/3), Canty (9/1), Schmidt (6), Kindzeka (5/1), Kovacevic (5/1), Freese (5), Fritz (3), Gertz, Wolf / Baunach Young Pikes: Ferguson (27/5), Taras (17/1), Drell (12/2), Edigin (10), Keppeler (6), McDowell-White (4), Fowler (3/1), Bruhnke, Wolf