TSV Breitengüßbach lang auf Augenhöhe

Die Regionalliga-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach (5.) haben nach großem Kampf vor knapp 300 Zuschauern in der Hans-Jung-Halle mit 65:77 gegen den Tabellenzweiten Gotha Rockets II verloren. Gegen den Spitzenreiter TSV Oberhaching tat sich der TTL Basketball Bamberg (12.) schwer und konnte nur im ersten Viertel an die gute Leistung vom 60:82 in Leitershofen anknüpfen. Der Aufsteiger verlor mit 55:79 und braucht noch Punkte im Rennen um den Klassenerhalt.

TSV Tröster Breitengüßbach -

Gotha Rockets II 65:77

Breitengüßbach hielt 35 Minuten lang gegen die Thüringer mit, die mit Erstligaspielern wie Taylor, Wimberg, Zylka oder Stanic aufgelaufen waren. Unter den Zuschauern fanden sich die Gothaer Bundesligaspieler und ehemaligen Güßbacher Daniel Schmidt, Dino Dizdarevic, Johannes Richter und Ivan Pavic sowie ihr Manager Wolfgang Heyder. Nach überstandener Verletzung stand Center Lucas Wagner zum ersten Mal in der Rückrunde zur Verfügung. Die Gäste setzten sich durch Punkte von Zylka und Stanic schnell auf 2:7 ab. Jörg Dippold per Dreier, Heide am Brett und Land von der Freiwurflinie brachten die erste TSV-Führung (8:7). In der 7. Min. wachte Gothas Amerikaner Franklin auf. Fünf Wimberg-Punkte ließen den Gast nach zehn Minuten mit 20:15 führen. In der Folge spielte die Tröster-Truppe im Wechsel in der Verteidigung Presse, Mann-Mann oder Zonenabwehr. Dies sorgte bei den Thüringern für Ballverluste und schlechte Wurfauswahl. Angeführt vom starken Aufbauspieler Alex Engel (9 Punkte, 7 Assists, 5 Rebounds, 3 Ballgewinne) kamen die Hausherren durch schönes Teamplay heran und glichen zum 23:23 aus. Den 8:0-Lauf des TSV stoppte Gästetrainer Stefan Mähne, der Florian Gut vertrat, mit einer Auszeit (14. Min.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Mit einem 39:39 ging es in die Pause.

Nach der Halbzeit ging es mit Volldampf weiter. Fastbreaks auf beiden Seiten sorgten für das 46:46 nach 21 Minuten. In der Folge stand die TSV-Abwehr deutlich besser. Die Ballgewinne führten zum 53:46 in der 25. Min. Nun versenkten Zylka und Wimberg Dreier aus fast neun Metern. 59:59 stand es nach 30 Minuten. Im Schlussviertel dauerte es fast vier Minuten, bis beide Teams wieder punkteten. Die Abwehrformationen standen sehr sicher und kompakt, so dass schwere Würfe oder Ballverluste das Resultat waren. Ein Dreier von Zylka in der 36. Min. ebnete dem Gast den Weg zum Sieg. Bei Breitengüßbach ließen merklich die Kräfte nach. Als die Güßbacher große Garde, Land und Heide, mit jeweils fünf Fouls vom Feld musste, war das Spiel entschieden.

TSV Tröster Breitengüßbach: J. Dippold (18/2 Dreier), Land (16/1), Engel (9/1), T. Dippold (7/1), Heide (6), Wagner (3), D. Dippold (2), Klaus (2), Lorber (2), Kolloch, Nieslon, Will

TTL Basketball Bamberg -

TSV Oberhaching 55:79

Die Bamberger starteten wieder mit einer Zonenverteidigung, die die Gäste nur anfangs vor Probleme stellte. Die Oberhachinger bewegten den Ball schnell, sicher und fanden immer wieder ihre freien Distanzschützen Kögler, Boyer und Zeis. Der Bamberger Center Daniel Eisenhardt kassierte schon Mitte des zweiten Viertels sein viertes Foul. Die Münchner führten zur Halbzeit mit 45:29. Die TTLer konnten zwar mit einer Zonenpresse nochmals dagegenhalten, als aber in der 24. Min. der Bamberger Aufbauspieler Kevin Jefferson mit einer Oberschenkelverletzung verletzt ausschied und Daniel Eisenhardt kurz darauf sein fünftes Foul kassierte, war das Spiel gelaufen. TTL-Trainer Rainer Wolfschmitt gab im Schlussabschnitt auch den Jugendspielern Sam Glaser, Simon Ulshöfer und Michi Dorn Spielzeit in der Regionalliga. Die Jungs nutzen ihre Chance und spielten engagiert und selbstbewusst. Die Oberhachinger gewannen verdient. Sie wiesen den TTL mit deutlicher Reboundüberlegenheit und einer Topquote von der Dreierlinie (45 Prozent) in die Schranken. Für den TTL kommt es am Samstag (14 Uhr) beim direkten Konkurrenten in Jena zum ersten Endspiel um den Klassenerhalt. Center Frederik Adriaans wurde unterdessen verabschiedet. Er wird sich noch in Bamberg an der Schulter operieren lassen und dann in die Niederlande zurückkehren.

TTL Basketball Bamberg: Hubatschek (12/1 Dreier), Reichmann (11/3), Ulshöfer (9/3), Dippold (7/1), Lachmann (4), Eisenhardt (4), Jefferson (3/1), Glaser (2), Loch (2), Land (1), Dorn