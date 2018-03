Team der Stunde zu Gast in der Schmittenau

Am Samstag um 14 Uhr empfängt der SV Memmelsdorf, Tabellenachter der Fußball-Landesliga Nordost, den SV Mitterteich. Der Gast fuhr am vergangenen Spieltag einen 1:0-Arbeitssieg gegen den ASV Veitsbronn ein und kletterte auf Platz 6.

Auf dem Papier zählt diese Partie als Verfolgerduell, da der Achte den Sechsten empfängt, aber der SV Mitterteich ist im Moment die Mannschaft der Stunde. Die Mannschaft von Gästetrainer Andreas Lang ist ein harter Brocken und eines der kompaktesten Teams in der Landesliga Nordost. Mit nur 22 Gegentreffern sind die Mitterteicher alles andere als leicht zu knacken und nicht umsonst seit dem Rückrundenbeginn ungeschlagen. Von den fünf Rückrundenspielen gewann der SV vier und trennte sich einmal torlos. In diesen Spielen mussten die Mitterteicher nicht einen Gegentreffer hinnehmen. Fünfmal in Folge spielte man also zu null.

Aufpassen muss die Defensivabteilung der Memmelsdorfer auf den Gästestürmer Daniel Cavelius, der bereits acht Treffer erzielt hat. So wird die Truppe von Trainer Rolf Vitzthum in der Schmittenau auf eine Gästemannschaft treffen, die von ihrem schnellen Umschaltspiel lebt. Hinten kompakt stehen und mit schnellen Angriffen zum Ziel zu kommen, wird der Matchplan von Gästetrainer Andreas Lang sein. Die Memmelsdorfer werden das Spiel in die Hand nehmen und viel Geduld beweisen müssen, um zum Erfolg zu kommen.

Die "Rot-Weißen" benötigen in diesem Spiel unbedingt die drei Punkte, um in der Tabelle nicht weiter abzurutschen und nicht nochmal unnötig in den Abstiegssog zu geraten. Zwar hat Memmelsdorf noch zehn Punkte Vorsprung, aber man sollte zumindest ein Auge nach hinten richten und so schnell wie möglich wieder punkten.

Verlassen kann sich der SV Memmelsdorf auf seine Offensivabteilung, die bereits 44 Mal ins Schwarze getroffen hat und somit fast doppelt so oft wie die Gäste. Wenn die Platzherren wieder in die Erfolgsspur zurückkommen möchten, solltensie ein gutes Passspiel an den Tag legen und ihre Torchancen nutzen. Denn gegen den SV Mitterteich werden sie nicht viele Torraumszenen bekommen. Dass sie das Hinspiel mit 0:2 verloren, sollte die Jungs aus der Schmittenau zusätzlich motivieren; genauso die Tatsache, dass sie bei einem Sieg am SV Mitterteich in der Tabelle vorbeiziehen könnten. hg



SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Horcher - Nikiforow, Hörnes, Schütz, Kamm, Schwarm, Sowinski, Weber, Hummel, Seifert, Saal, Griebel, Wernsdorfer, Ogunjimi, Müller