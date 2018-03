SVM spielt gegen TSV Buch auf Kunstrasen

Zum ersten Punktspiel nach der Winterpause empfängt der SV Memmelsdorf, Tabellensechster in der Fußball-Landesliga Nordost, den TSV Buch (2.). Da in Memmelsdorf der Platz unbespielbar ist, wird dieses Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) auf der Anlage der DJK Don Bosco Bamberg ausgetragen.

Keine leichte Aufgabe wartet auf den SV Memmelsdorf in Wildensorg. Der TSV Buch nimmt mit dem SC Feucht die Verfolgerrolle des den ungeschlagenen Tabellenführer ATSV Erlangen ein. Die Mannschaft von Trainer Adler Thomas spielt eine hervorragende Runde und musste auf fremdem Platz bis jetzt nur eine Niederlage hinnehmen. Der TSV Buch stellt eine kompakte Mannschaft, die die zweitbeste Offensive mit 49 Toren aufweist. Mit 20 Gegentoren hat sie die drittwenigsten hinnehmen müssen.



Vitzthum hat verlängert

Der SV Memmelsdorf spielte lange Zeit um Platz 2 mit, ehe er sich kurz vor der Winterpause mit drei Niederlagen aus der Spitzengruppe verabschiedete. Mittlerweile beträgt der Rückstand der Truppe von Trainer Rolf Vitzthum, der in der Winterpause seinen Vertrag beim SVM für die nächste Saison verlängert hat, auf den TSV Buch immerhin 15 Punkte bei einem Spiel weniger. Möchte der SV Memmelsdorf die Hoffnung auf Platz 2 hochhalten, muss er gegen Buch gewinnen.



Hinspiel mit 0:4 verloren

Auch wenn der SVM im Moment auf dem sicheren sechsten Platz steht, sollte er mit einem Auge das hinter Tabellendrittel im Auge haben. Der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz beträgt zwar 13 Punkte, aber im Fußball kann es sehr schnell gehen. Es besteht also kein Grund für den SV Memmelsdorf, die Spielrunde vorzeitig ausklingen zu lassen. Die Mannschaft von Vitzthum hat in diesem Duell auch etwas gutzumachen, musste sie doch im Hinspiel eine 0:4-Klatsche schlucken. Dieses Ergebnis war auch die höchste Auswärtsniederlage für den SV Memmelsdorf in dieser Saison. hg

SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Horcher - Nikiforow, Hörnes, Schütz, Kamm, Schwarm, Sowinski, Weber, Hummel, Seifert, Saal, Griebel, Wernsdorfer, Ogunjimi, Müller