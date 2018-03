SV Memmelsdorf holt ein Trio aus Sand

Die Personalplanungen beim SV Memmelsdorf, der in der Fußball-Landesliga Nordost eine gute Rolle in der oberen Tabellenhälfte spielt, laufen auf Hochtouren. Fünf Akteure haben ihren Abschied zum Saisonende angekündigt. Grund genug für den Sportlichen Leiter Marco Krötsch, sich auf dem Spielermarkt umzuschauen. Und Krötsch liefert die ersten Erfolgsmeldungen, denn mit Torhüter Lars Medem, Dominik Leim und Daniel Krüger kommen drei gestandene Bayernliga-Akteure vom FC Sand in die Schmittenau, die ihre Wurzeln aber in Memmelsdorf oder im Bamberger Raum haben.

Mit 31 Punkten rangiert der SV Memmelsdorf auf Platz 8. Mit dem Abstieg hat er wohl nichts zu mehr zu tun und arbeitet daher schon fleißig am Kader für die neue Saison. Coach Rolf Vitzthum wird nämlich in der Saison 2018/19 auf einige Spieler verzichten müssen. Niklas Griebel (19) und Jonas Hummel (25) schließen sich dem FC Strullendorf in der Kreisklasse an. Krötsch nennt drei weitere Namen, die im Sommer ebenfalls die Schmittenau verlassen werden: Stürmer und Kapitän Tobias Seifert (27) wechselt zum Bezirksligisten SV Merkendorf, Torwart Florian Dörnbrack (27) und Mittelfeldakteur Manuel Schwarm (27) gehen zum Kreisligisten TSV Burgebrach.

Grund genug also für den Memmelsdorfer Sportchef, aktiv zu werden. Krötsch ist auf der Suche nach Ersatz fündig geworden und hat ein Trio vom Bayernligisten FC Sand verpflichtet, was Trainer Vitzthum, der seinen Vertrag für die nächste Saison bereits verlängert hat, freudig stimmt. Für das Tor kommt Lars Medem. Der 27-Jährige spielte bereits von 2010 bis 2012 in Memmelsdorf. Zudem kommt Innenverteidiger Dominic Leim zum SVM zurück. Der 24-Jährige kickte zwischen 2011 und 2014 schon drei Jahre in Memmelsdorf. Dritter im Bunde ist der zentrale defensive Mittelfeldspieler Daniel Krüger. Der Kapitän des FC Sand ist 24 Jahre alt, spielte seit 2010 in Memmelsdorf und wechselte 2015 nach Sand, von wo er nun zurückkehren wird.



Planung nicht abgeschlossen

"Mit diesen drei Neuzugängen, so hoffe ich, haben wir die Qualität im Kader verbessert”, meint Vitzthum. Doch damit sind die Personalplanungen noch nicht abgeschlossen: "Wir werden weitere Neuzugänge brauchen”, weiß Sportchef Krötsch, der weiter Augen und Ohren offen hält, um für die nächste Saison wieder einen schlagkräftigen Kader in der Landesliga stellen zu können.

Der Sander Spielleiter Stefan Schmitt sagt zu den Abgängen: "Das tut uns natürlich richtig weh, weil das bei uns drei Leistungsträger sind. Wir haben mit ihnen gesprochen, wollten sie umstimmen zu bleiben, denn wir hätten alle drei gerne behalten. Aber sie haben sich für den SV Memmelsdorf entschieden, und das müssen wir dann so akzeptieren.” red/dme