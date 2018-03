Stegauracher Fehler werden knallhart bestraft

Mit einem in der Höhe verdienten 3:0-Sieg starten die Fußballerinnen des SV Frensdorf beim Schwabthaler SV in die Rückrunde und führen weiterhin die Tabelle der Landesliga Nord an. Die SpVgg Stegaurach unterlag aufgrund zu vieler individueller Fehler der SpVgg Bayreuth mit 1:3.



SpVgg Stegaurach -

SpVgg Bayreuth 1:3

Katrin Schäder hatte in der 6. Min. die erste Torchance, die Stegauracherin verpasste eine Hereingabe nur knapp. Die Gäste machten es zwei Minuten später besser. Eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft nutzte Alicia Ochs zur Gästeführung. Das Spiel der Heimmannschaft wurde dadurch nicht besser, und sie musste in der 18. Min. das 0:2 hinnehmen. Vorausgegangen war der zweite schwere Fehler in den Abwehrreihen der SpVgg. Diesen nutzte Lena Ganster mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck aus. Marina Büttel war es, die das erste Lebenszeichen mit einem schönen Schlenzer zeigte.

Nach dem Seitenwechsel spielte Stegaurach mit mehr Elan und hatte wiederum durch Schäder und Büttel die ersten guten Tormöglichkeiten. Doch wie schon in Halbzeit 1 machte man in der Defensive zu viele Fehler, und resultierte auch das beruhigende 3:0 für die Gäste aus einem Abspielfehler in die Füße der Bayreutherinnen. Susanne Hübschmann schob überlegt an Torfrau Lena Friedel den Ball in Tor. Stegaurach steckte nicht auf, hatte aber im Abschluss kein Glück. Katrin Schäder war es vorbehalten, in der 85. Min. mit einem Traumtor auf 1:3 zu verkürzen. Eine weite Flanke von rechts netzte sie volley im Torwinkel ein.

SpVgg Stegaurach: Friedel, Zimmermann, Böhm, Reinhardt, Schneiderwind, Elshani, Schauer, Bogensperger, Schäder, Wittmann (57. Stengel), Büttel

Schwabthaler SV -

SV Frensdorf 0:3

Bei herrlichem Frühlingswetter erspielten sich die Gäste von Beginn an gute Möglichkeiten gegen die auf Konter lauernde Heimelf. Sturmspitze Kimberly McKinney vergab freistehend in der 10. Min. die Chance zur Führung, als ihr Torabschluss knapp am Pfosten vorbeikullerte. Wenige Minuten später war die Schwabthaler Torspielerin zur Stelle und entschärfte den gefährlich getretenen Freistoß von Lisa Spangel. Es dauerte bis zur 27. Min., ehe Marsia Gath den SV Frensdorf mit dem 1:0 erlöste. Von der fleißigen McKinney freigespielt, zeigte sie keine Nerven und schob den Ball ins linke Eck. Die Frensdorferinnen waren weiterhin um Spielkontrolle bemüht, machten sich jedoch mit Ballverlusten auf dem tiefen Geläuf phasenweise das Leben schwer. Die Schwabthalerinnen hielten gut dagegen, konnten sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Der SV Frensdorf ließ bis zur Pause weitere hundertprozentige Torchancen liegen, so dass der 0:1-Halbzeitstand schmeichelhaft für die Heimelf war.

Denise Müllers vergebene Großchance zu Beginn des zweiten Durchgangs sollte wohl der Wachmacher für die Schwabthalerinnen gewesen sein. Kurzzeitig zeigten sie sich feldüberlegen. Doch Frensdorf riss das Ruder wieder an sich und erhöhte durch McKinney auf 2:0. Den Schlusspunkt einer fairen und eher durchschnittlichen Landesligapartie setzte Torjägerin Denise Müller, die nach feinem Pass der eingewechselten Annalena Lauger mit dem 3:0 den Sack zu machte.

SV Frensdorf: Endres - Rößner (62. Amon), Janousch, Geyer, A.Kupfer (76. Wartenfelser), Marx, Lechner (74. Lauger), Gath, Müller, Spangel (65. K. Kupfer), McKinney