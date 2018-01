Stark in der Verlängerung

Die Regionalliga-Basketballerinnen der BG Litzendorf sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Gegen die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen gelang dem Team von Trainer Uwe Duckarm ein hauchdünner 60:57-Heimsieg - wieder einmal nach Verlängerung.

Die Gastgeberinnen starteten sehr verhalten, lediglich zwölf Punkte standen nach dem ersten Spielabschnitt auf der Haben-Seite. Allerdings war die Defensive einigermaßen stabil, so dass der Rückstand nur fünf Punkte betrug und man somit in Schlagdistanz blieb. Im zweiten Viertel bot sich ein ähnliches, ausgeglichenes Bild (Halbzeit 26:29).

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener, sehr spannender Schlagabtausch, bei dem die Gäste stets leicht in Front lagen (38:39 nach dem dritten Viertel). Im letzten Viertel gelang es den Hausherrinnen dann dank der Umstellung auf eine Ganzfeldpressverteidigung, einen kleinen Vorsprung herauszuspielen. Doch Nördlingen konterte prompt und glich kurz vor Schluss zum 50:50 aus. Der letzte Angriff der Litzendorferinnen lief ins Leere und so hieß es - wie schon so oft ins dieser Saison - Verlängerung.



Rückspiel schon am Sonntag

Hier hatten die inzwischen in der Extraschicht erprobten "Piratinnen" dann wieder einmal den längeren Atem und bezwangen die nie aufsteckenden Nördlingerinnen am Ende knapp. Gelegenheit zur Revanche haben dieTSVlerinnen schon am kommenden Wochenende. Aufgrund von Spielverlegungen steht das Rückspiel in Nördlingen nämlich am 14. Januar als nächstes auf dem Programm. cr

BG Litzendorf: Dorberth (18), Vogel (17), Duckarm (9), Goller (5), Malcharczyk (5), Ferguson (2), Knoblach (2), Rockmann (2), Kestler