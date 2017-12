Spitzenspiel klare Sache für die Regnitztaler Talente

Die Jugend-Basketball-Bundesliga-Mannschaft des deutschen Meisters Brose Bamberg, die unter dem Namen Regnitztal Baskets antritt, hat auch die nächste Herausforderung gemeistert: Das Team von Cheftrainer Kevin Kositz setzte sich im Spitzenspiel gegen die RheinStars Köln mit 83:66 durch und baute den Vorsprung auf den schärfsten Verfolger auf vier Punkte aus.

Der Beginn verlief etwas holprig, die Brose-Talente brauchten einige Minuten, um sich auf heimischem Parkett zurechtzufinden. Besonders der Kölner Jordan Samare, der am Ende mit 33 Punkten auch bester RheinStar wurde, machte es den Regnitztal Baskets schwer, sich durchzusetzen. Nach zehn Minuten lag der Gastgeber dennoch mit 19:17 in Front.

Im zweiten Spielabschnitt lief es dann deutlich besser für die Regnitztaler. Besonders Youngster Nico Böhm präsentierte sich stark und netzte für sein Team ein. Aber auch Jakob Keßler und Paul Guck lieferten eine solide Leistung ab, so dass die 45:34-Führung zur Halbzeit völlig verdient war. Nach dem Seitenwechsel war das Glück erneut auf Seiten der Oberfranken, denn die RheinStars verloren den Faden und die Regnitztal Baskets nutzten ihre Chancen eiskalt. Die Kositz-Mannschaft baute den Vorsprung sukzessive aus und sollte diesen auch nicht mehr abgeben.

Trainer Kositz gab jetzt all seinen Talenten wertvolle Spielzeit, die diese dankend annahmen und ihren Teil zum 83:66-Heimsieg beisteuerten. Genießen können die Youngsters diesen Erfolg allemal, denn am kommenden Wochenende ist für die JBBL spielfrei. la

Regnitztal Baskets: Keßler (16 Punkte/2 Dreier), Guck (15), Radina (12/2), Heinrich (11), Böhm (10), Worthy (10), Eichelsdörfer (7), Karioui (2), Stephan, Wieland, Smith, Günthner