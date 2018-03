Spektakel in fünf Sätzen

Zum Saisonfinale der Volleyball-Bayernliga bot der SC Memmelsdorf den Zuschauern in der Seehofhalle ein atemberaubendes und spannungsgeladenes Spektakel auf höchstem Niveau. Nach fünf Sätzen bezwang der SCM den TB/ASV Regenstauf und zerstörte somit die Meisterschaftsträume der Gäste.

Die rund 150 Fans in der Seehofhalle sorgten von der ersten Minute an für eine traumhafte Kulisse. Zu Beginn hatte der SCM den Tabellenführer aus Regenstauf fest im Griff. Den Grundstein für den deutlichen 25:15-Satzerfolg legte Diagonalangreifer Tim Schmelzer. Er brachte seine Mannschaft mit einer ansehnlichen Aufschlagserie mit 14:9 in Führung. Publikum und Gegner waren beeindruckt.

Der nächste Durchgang verlief deutlich knapper. Beide Teams standen sich auf Augenhöhe gegenüber und waren auf der Punktetafel immer gleichauf. Auf Diagonal und Außen war Regenstauf stark besetzt und spielte seine Stärke oft aus. Doch der Memmelsdorfer Block konnte sich darauf einstellen. Die hohen Pässe ließen den Gastgeben genug Zeit, um den Block zu positionieren. Am Ende waren es Kleinigkeiten, die Regenstauf mit 25:23 siegen ließen. Der Satzausgleich war hergestellt.

Im dritten Satz waren die Memmelsdorfer wieder die tonangebende Mannschaft. Mit fünf bis sieben Punkten hielten sie Regenstauf auf Distanz. Ganz souverän gewann der SCM den Satz mit 25:18 und führte nun mit 2:1. Der vierte Durchgang verlief umgekehrt. Der SCM musste die ganze Zeit einem Rückstand hinterherlaufen. Es schlichen sich immer wieder Ungenauigkeiten und Fehler ein. Regenstauf gewann mit 25:19 und glich erneut aus - 2:2.

Das Team aus dem Bamberger Vorort fand darauf die passende Antwort. Zu Beginn des entscheidenden Tie-Breaks lag es mit 4:1 vorne. Den kleinen Vorsprung hielt der SCM bis in die Endphase. Der Ausgleich der Gäste erfolgte beim Stand von 11:11. Danach ging es hin und her. Beim Stand von 13:13 war es die überragende Reaktion des Liberos Johannes Kaufmann in der Angriffssicherung, die zum 14:13 und anschließend zum 15:13 führte. Spielertrainer Michael Werner resümierte nach dem Spiel: "Wir haben heute auf alle kritischen Situationen die passenden Antworten gefunden." Der SCM beendete die Saison auf Platz 3. jk