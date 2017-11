Sogar Hoeneß sagt: Spielplan-Gestaltern fehlt das Fingerspitzengefühl

Das Bundesliga-Schlagerspiel am Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Bayern München kommt aus Bamberger Sicht zum ungünstigsten Zeitpunkt - der deutsche Meister muss nach zwei kraftraubenden Euroleague-Spielen innerhalb von drei Tagen nur 45 Stunden nach der Rückreise aus Mailand, wo das Brose-Team aufgrund eines schwachen Schlussviertels eine 62:71-Niederlage kassierte, im Audi Dome beim Erzrivalen Farbe bekennen. Wobei es schon mehr als fragwürdig ist, dass das Aushängeschild des deutschen Vereins-Basketballs ausgerechnet immer nach einem Königsklassen-Doppelspieltag in der Bundesliga die dicksten Brocken vorgesetzt bekommt. Das war in der letzten Saison so, als das Brose-Team im März nach einem Doppeleinsatz gegen die Bayern und eine Woche später gegen den Spitzenreiter Ulm ran musste - und diese Zumutung setzt sich in dieser Spielzeit mit den Topspielen gegen Alba Berlin und jetzt den Tabellenführer aus München fort. Etwas mehr Rücksicht sollte man von den Spielplan-Gestaltern schon erwarten. "Wir spielen zuhause gegen Istanbul und können warten, bis die kommen. Das ist nicht fair. Da fehlt das Fingerspitzengefühl", stellte selbst der Vereinschef der Bayern, Uli Hoeneß, gegenüber dem "Münchner Merkur" fest.

Bryce Taylor: muss cool bleiben

"Wir fühlen uns gut, auch wenn uns der Spielplan mit drei Partien innerhalb von fünf Tagen alles abverlangt", betont Bryce Taylor, der am Sonntag erstmals im Brose-Trikot an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. "Das ist natürlich ein sehr emotionales Spiel für mich. Ich muss versuchen, cool zu bleiben. Ich vertraue dabei auch auf meine Mitspieler, die mir helfen werden, ruhig zu bleiben."

Der ehemalige Bayern-Kapitän stellte vor allem in den letzten Partien seine Qualitäten deutlich unter Beweis und begeisterte nach gelungenen Aktionen mit seinen Emotionen auch die Fans in Nürnberg. "Die Bayern haben in dieser Saison ein richtig gutes Team. Plötzlich dort auf der Seite der Gäste zu sein, ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber so etwas ist mir auch schon vorher passiert, als ich mit Alba Berlin oder den Artland Dragons bei meinen Ex-Teams antrat", erläutert Taylor, der wohl spätestens zu Beginn des neuen Jahres seinen deutschen Pass erhalten wird.

Das neue Bayern-Team präsentiert sich in der Bundesliga und vor allem auch im Eurocup sehr souverän. Am Mittwoch wurde mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel der vorzeitige Einzug in die Top 16 perfekt gemacht. In dieser packenden Partie rannten die Bayern lange einem Rückstand hinterher. Der überragende Reggie Redding (19 Punkte/10 Rebounds) sorgte dann aber dafür, dass die Bayern am Ende mit 86:78 gegen Galatasaray Istanbul die Oberhand behielten. "Für uns war das ein wichtiger Sieg, aber wir schauen nur darauf, was als nächstes kommt", beteuerte Coach Sasa Djordjevic.