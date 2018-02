SG Gundelsheim/Bamberg stark

Mädchenfußball, Tore und Siege - dies gab es in Michelau zu sehen. Dort wurden die oberfränkischen Bezirksmeisterschaften in der Halle (Futsal) ausgetragen. Bei den U13-, U15- und U17-Juniorinnen gewann jeweils die SG SV Gundelsheim/FC Eintracht Bamberg den Titel.

Zunächst waren die U13-Mädchen als Titelverteidiger an der Reihe. Sie setzten sich durch ein 0:0 gegen den ASV Oberpreuschwitz, 1:0-Siege über die SpVgg Weißenstadt und den SCW Obermain sowie ein 2:1 gegen die DJK Don Bosco Bamberg als Tabellenerster mit zehn Punkten und 4:1 Toren durch. Die weiteren Plätze belegten Oberpreuschwitz, Obermain, DJK Don Bosco Bamberg und Weißenstadt. Der erste oberfränkische Titel ging somit nach Gundelsheim.

Die U17-Juniorinnen legten nach. Durch ein 1:0 gegen ATG Tröstau, ein 2:0 gegen die SpVgg Stegaurach, ein 0:0 gegen Weißenstadt und einen 2:0-Sieg über den FC Michelau setzten sich die Gundelsheimerinnen mit zehn Punkten und einem Torverhältnis von 5:0 wie im Vorjahr die oberfränkische Hallenkrone auf. Platz 2 belegte Weißenstadt, die Bronzemedaille ging an die Mädchen aus Stegaurach.



Nun zur "Bayerischen"

Bei den U15-Juniorinnen kamen einige Spielerinnen zum Einsatz, die bereits mit der U17 siegreich gewesen waren. Mit einem deutlichen 5:0-Sieg über den ASV Oberpreuschwitz, einem knappen 2:1 gegen den FC Michelau, einem 6:0 gegen VfB Moschendorf und einem 1:0-Sieg über den SV Reitsch errang auch dieses Team souverän den oberfränkischen Titel. Es löste mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 14:1 das Ticket für die bayerische Meisterschaft. Am 24. Februar gebührt somit der SG SV Gundelsheim/FC Eintracht Bamberg die Ehre, Oberfranken in Schweinfurt zu vertreten. Durch die drei Meistertitel mit zehn Siegen, 23:2 Toren und 32 Punkten aus zehn Siegen setzten die Gundelsheimerinnen in Oberfranken ein dickes Ausrufezeichen.