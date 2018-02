SG Bamberg setzt Erfolgsgeschichte fort

Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen (DMS) schaffte das erste Herrenteam der SG Bamberg den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Süd. Damit wird die SG auch 2019 in der Liga vertreten sein, womit die Erfolgsgeschichte seit dem Aufstieg 2009 weitergeht. Im Endklassement belegten die Bamberger nach einem spannenden Wettkampf mit vielen Platzierungswechseln den neunten von zwölf Plätzen mit 15 452 Punkten. In der Zusammenfassung der zweiten Ligen Süd, Nord und West steht die SG Bamberg unter 36 Teams auf dem 16. Platz.

Beim besonderen Wettkampfformat der Mannschaftsmeisterschaften tritt pro Verein und Disziplin jeweils ein Schwimmer an. Dabei müssen 13 verschiedene Strecken vom Sprint bis zur Langstrecke in zwei Wettkampfabschnitten von zwei verschiedenen Schwimmern besetzt werden. Anschließend werden die Zeiten unabhängig vom Alter und der Platzierung des Schwimmers auf Basis des Kurzbahnweltrekordes in Punkte umgerechnet und ein Ranking erstellt.



Spörlein holt die meisten Punkte

Bester Bamberger Punktesammler in Wiesbaden war Gregor Spörlein (Jahrgang 1995), vor kurzem Finalist bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften, mit insgesamt 2834 Punkten, obwohl er an seine Bestmarken der nationalen Titelkämpfe nicht ganz herankam. Er schaffte drei dritte Plätze über 50 m Freistil (23,09 Sek./675 Pkt.), 100 m Schmetterling (54,38 Sek./691) und 200 m Freistil (1:49,46 Min./748). Über 100 m Freistil wurde er in 50,13 Sekunden Vierter (720).

Einen glänzenden Wettkampftag erwischte Bastian Schorr (1992), der auf 2759 Punkte kam. Über 400 m Freistil (3:54,30 Min./743) wurde er Dritter. Zudem steuerte er mit 721 Punkten und Rang 2 über 200 m Freistil (1:50,78 Min.) weitere Zähler zum Teamergebnis bei. Topzeiten erzielte er über 100 m Schmetterling (55,67 Sek./644) und 200 m Schmetterling (2:05,22 Min./651).

Sprinter Martin Spörlein (1997) erzielte seine punktbeste Leistung erwartungsgemäß über 50 m Freistil (23,06 Sek./678). Zudem stellte er drei persönliche Bestzeiten über 100 m Freistil (52,33 Sek./633) sowie 400 m Freistil (4:15,00 Min./576) und 1500 m Freistil (17:05,56 Min./565) auf, so dass er zusammengerechnet auf 2452 Punkte kam. Starke Auftritte zeigte auch Simon Wicht (1999), der 2389 Punkte erzielte. Über 100 m Rücken (57,14 Min./627) und 200 m Rücken (2:04,70 Min./607) schlug er mit neuen persönlichen Bestmarken an. Auch über 200 m Schmetterling (2:13,88 Min./533) und 400 m Lagen (4:35,75 Min./622) sammelte er viele Punkte.

Kevin Kertész (2003) zeigte als einer der jüngsten Schwimmer in der zweiten Liga sein Potenzial. Einen Galaauftritt legte er über 1500 m Freistil hin und schraubte seine persönliche Bestzeit auf 16:41,12 Min. (607). Zudem überzeugte er über 100 m Rücken (1:03,11 Min./465) und 200 m Rücken (2:15,71 Min./471) sowie 200 m Lagen (2:15,08/534). Lagenspezialist Markus Linß (1997) freute sich über seine Bestzeit über 200 m Lagen (2:20,13 Min./478) und ein starkes Rennen über 400 m Lagen (4:59,86 Min./484).

Zweitliga-Debütant Daniel Pfaender (1996) und Altmeister Bostjan Mursak (1972) teilten sich die Brust-Strecken: Pfaender erzielte persönliche Bestzeiten über 100 m (1:08,97 Min./524) und 200 m (2:32,68 Min./490).

Mursak trat unter anderen gegen seinen Sohn an, den früheren SG-Schwimmer Jonas Mursak: Er schlug über 100 m Brust in 1:10,08 Min. (499) und über 200 m Brust in 2:35,33 Min. (466) an. pkl