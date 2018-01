"Serientäter" gewinnt erneut

Der verdiente Sieger bei der 14. Auflage des Metaxa-Cups heißt SV Memmelsdorf. Damit sicherte sich der Landesligist bereits zum achten Mal beim Hallenfußballturnier des SV Weichendorf die begehrte Wandertrophäe. In einer neuen Auflage des Vorjahresfinales besiegte der SVM den TSV Schammelsdorf deutlich mit 4:0.

In der mit ungefähr 300 Zuschauern prächtig gefüllten Memmelsdorfer Seehofhalle sahen die Zuschauer ein wie immer gut organisiertes, bis zum Schluss spannendes, stellenweise auch sehr umkämpftes Turnier. In den 38 Partien herrschte tolle Stimmung, und es wurden 156 Tore bejubelt, damit 14 mehr als im Vorjahr.

In der Vorrundengruppe A setzte sich der Titelverteidiger aus Memmelsdorf souverän ohne Punktverlust durch. Gastgeber SV Weichendorf sicherte sich dahinter den zweiten Tabellenplatz. Der FV Zeckendorf auf Rang 3 und der viertplazierte FV Giech folgten den beiden ins Viertelfinale. Bereits Schluss nach der Vorrunde war für den SV Merkendorf II, der nur einen Sieg bejubeln konnte und den SV BW Sassendorf, der gar ohne Punkt die Heimfahrt antreten musste.



Spannung in Gruppe B

Spannender ging es in der Gruppe B zu. Lediglich vier Punkte trennten den Gruppensieger von Tabellenplatz 5. Den ersten Platz sicherte sich der TSV Schammelsdorf (10 Punkte), gefolgt vom TSV Scheßlitz ( 9). Den Einzug ins Viertelfinale schafften zusätzlich der SC Melkendorf und der ASV Naisa. Bitter war das Ausscheiden für den SV Wernsdorf als Tabellenfünfter mit sechs Punkten, während der SV Gundelsheim abgeschlagen am Tabellenende landete.



Mehr Mühe als erwartet

Im ersten Viertelfinale hatte der SV Memmelsdorf mehr Mühe als erwartet. Letztendlich hieß es 2:1 gegen den ASV Naisa. Das zweite Viertelfinale brachte eine faustdicke Überraschung, als der SC Melkendorf den Gastgeber SV Weichendorf nach einem Neunmeterkrimi aus dem Turnier beförderte. Weniger spannend war das dritte Viertelfinalspiel. Der TSV Schammelsdorf setzte sich mit 4:1 gegen den FV Giech durch. Das letzte Viertelfinale geht wohl als die "Schlacht um die Giechburg" in die Turniergeschichte ein. Im Derby duellierten sich der TSV Scheßlitz und der FV Zeckendorf. Der FVZ ging schnell mit zwei Toren in Führung, ehe die Partie immer härter wurde und mit einer Rudelbildung kurz vor dem Eklat stand. Dann beruhigten sich die Gemüter wieder, und der FV Zeckendorf zog mit dem 2:0-Sieg erstmals ins Halbfinale ein.



Einseitige Halbfinalspiele

Die beiden Halbfinalspiele verliefen recht einseitig. Die beiden Favoriten und letztjährigen Endspielteilnehmer Memmelsdorf und Schammelsdorf setzten sich jeweils deutlich durch. Zunächst eliminierte der TSV Schammelsdorf den SC Melkendorf mit 7:0. Michael Pitzer und Pascal Herbst trafen bei dem Kantersieg doppelt, die drei restlichen Treffer steuerten Robin Herbst, Nicolas Düthorn und Jonas Koschwitz bei.

Noch deutlicher fiel der Sieg des SV Memmelsdorf gegen den FV Zeckendorf aus. 9:1 hieß es für den Titelverteidiger. Michael Wernsdorfer trug sich dreifach in die Torschützenliste ein, Markus Saal und Tobias Weber trafen jeweils doppelt. Dominik Schütz und Tobias Seifert markierten die beiden weiteren Treffer. Der Ehrentreffer blieb Johannes Nüßlein vorbehalten.



SVM kontrolliert das Finale

Im Spiel um Platz 3 sicherte sich der FV Zeckendorf mit dem 5:3-Erfolg gegen den SC Melkendorf die Prämie für den Drittplatzierten. Im Endspiel kam es zum Duell des Bezirksligigsten TSV Schammelsdorf gegen den Landesligisten SV Memmelsdorf. Der SVM kontrollierte in der ersten Halbzeit die Partie und führte durch einen Treffer von Dominik Schütz mit 1:0. In Durchgang 2 erhöhte Markus Saal mit Hilfe der Bande auf 2:0. Nun lockerte der TSV seine Abwehr, um zum Anschluss zu kommen, fing sich jedoch nach schöner Vorarbeit von Dominik Schütz das 3:0 erneut durch Markus Saal ein. Zwei Minuten vor dem Ende gelang Tobias Seifert der 4:0-Endstand, und der SV Memmelsdorf feierte zum achten Mal den Turniersieg.

Bester Torschütze des Turniers wurde mit neun Treffern Phillip Schwindel vom SC Melkendorf. Die Trainer der zwölf Teilnehmer wählten Daniel Schmitt vom TSV Scheßlitz mit sieben Stimmen klar zum besten Torhüter des Turniers. red



METAXA-CUP DES

SV WEICHENDORF

VORRUNDE

SV Memmelsdorf - FV Giech 7:0

TSV Schammelsdorf - ASV Naisa 4:1

FV Zeckendorf - SV BW Sassendorf 4:1

SV Gundelsheim - SC Melkendorf 1:1

SV Weichendorf - SV Merkendorf II 2:1

SV Wernsdorf - TSV Scheßlitz 1:2

SV Memmelsdorf - FV Zeckendorf 4:2

TSV Schammelsdorf - SV Gundelsh. 4:2

FV Giech - SV Weichendorf 2:3

ASV Naisa - SV Wernsdorf 3:1

SV BW Sassendorf - SV Merkend. II 0:3

SC Melkendorf - TSV Scheßlitz 1:1

SV Memmelsdorf - SV Weichendorf 1:0

TSV Schammelsdorf - SV Wernsdorf 2:3

FV Giech - SV BW Sassendorf 3:1

ASV Naisa - SC Melkendorf 0:1

SV Merkendorf II - FV Zeckendorf 1:3

TSV Scheßlitz - SV Gundelsheim 2:0

SV BW Sassendorf - SV Memmelsd. 0:3

SC Melkendorf - TSV Schammelsd. 1:5

SV Merkendorf II - FV Giech 1:2

TSV Scheßlitz - ASV Naisa 1:1

FV Zeckendorf - SV Weichendorf 0:1

SV Gundelsheim - SV Wernsdorf 1:4

SV Merkendorf II - SV Memmelsd. 0:6

TSV Scheßlitz - TSV Schammelsd. 2:2

FV Giech - FV Zeckendorf 0:2

ASV Naisa - SV Gundelsheim 2:1

SV Weichendorf - SV BW Sassend. 4:1

SV Wernsdorf - SC Melkendorf 1:2

GRUPPE A

1. SV Memmelsdorf 5 21:2 15 2. SV Weichendorf 5 10:5 12 3. FV Zeckendorf 5 11:7 9 4. FV Giech 5 7:14 6 5. SV Merkendorf II 5 6:13 3 6. SV BW Sassendorf 5 3:17 0

GRUPPE B

1. TSV Schammelsdorf 5 17:9 10 2. TSV Scheßlitz 5 8:5 9 3. SC Melkendorf 5 6:8 8 4. ASV Naisa 5 7:8 7 5. SV Wernsdorf 5 10:10 6 6. SV Gundelsheim 5 5:13 1



VIERTELFINALE

SV Memmelsdorf - ASV Naisa 2:1

SV Weichendorf - SC Melkend. n.N. 7:8

TSV Schammelsdorf - FV Giech 4:1

TSV Scheßlitz - FV Zeckendorf 0:2



HALBFINALE

TSV Schammelsdorf - SC Melkend. 7:0

SV Memmelsdorf - FV Zeckendorf 9:1



SPIEL UM PLATZ 3

SC Melkendorf - FV Zeckendorf 3:5



ENDSPIEL

TSV Schammelsd. - SV Memmelsd. 0:4