SCM zeigt seine Klasse

Die Volleyballer des SC Memmelsdorf verteidigten in der Bayernliga ihre Spitzenposition mit dem deutlichen 3:0-Heimerfolg (25:14, 25:17, 25:23) gegen den VfL Volkach (4.), der im Vorfeld des Spiels nur vier Punkte hinter dem SCM gestanden hatte. Das Team aus dem Bamberger Vorort unterstrich damit deutlich seine Meisterschaftsambitionen.

Dem Gastgeber gelang ein perfekter Einstieg, er leistete sich keine Fehler. Konzentration und Einsatzbereitschaft waren auf dem Höchststand. Trainer Michael Werner resümierte voller Zufriedenheit: "Der Beginn hätte nicht besser laufen können. Jedem Spieler war die enorme Wichtigkeit dieses Spiels bewusst. Dementsprechend haben alle Mannschaftsteile ihre beste Leistung gezeigt. Unsere starken Aufschläge und die geringe Fehlerquote waren Grundlage für den deutlichen 25:14-Satzerfolg."

Mit derselben Konstanz und Dominanz traten die Gastgeber im zweiten Durchgang auf. Sie hielten die hohe Erfolgsquote im Angriff, Diagonalangreifer Gerald Schlegel verwertete gefühlt jeden Ball. Außenangreifer Michi Wiechmann und Stefan Kolb hatten ebenfalls einen Sahnetag. Julian Sears, zweiter Libero an diesem Tag, ließ in der Abwehr nichts anbrennen, und Johannes Kaufmann lieferte Zuspieler Tobias Werner gewohnt gute Annahmen. So hielt der SC Memmelsdorf die Volkacher auf Distanz und gewann schließlich den Durchgang mit 25:17.

Deutlich knapper und spannender verlief der dritte Satz. Das Team aus dem Bamberger Vorort musste zum ersten Mal im Spiel einen Rückstand wettmachen. Beim Stand von 15:18 kam Zhenya Nesterov aufs Feld und begann mit einem direkten Aufschlagpunkt die Aufholjagd. Der SCM verkürzte zunächst auf 18:19. Dann lag der Gastgeber wieder mit 20:22 zurück. Der SCM war nun gefordert. Der Tabellenführer hielt dem Druck bravourös stand und schaffte den 23:23-Ausgleich und anschließend den 25:23-Satzerfolg. "Am Ende war entscheidend, dass wir die Entschlossenheit, das Spiel mit 3:0 gewinnen zu wollen, auf das Spielfeld gebracht haben", kommentierte Kapitän Stefan Meier die Schlussphase. jk