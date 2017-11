SCM erkämpft sich Tabellenführung zurück

Punktgleich, aber mit einem leicht schlechteren Satzverhältnis starteten die Volleyballer des SC Memmelsdorf gegen den Tabellenführer TV Mömlingen ins Spitzenspiel der Bayernliga Nord. Nichts Geringeres als ein Sieg und damit die Rückeroberung der Tabellenspitze stand auf der Agenda der Herren aus dem Bamberger Vorort. Dieses Unterfangen gelang auch bravourös mit einem beeindruckenden Endstand von 3:1 (25:14, 23:25, 25:15, 25:20).

Nach der letzten Partie gegen den VC Amberg versuchte Coach Michael Werner die dort entdeckten Schwachstellen in der Annahme im Training auszumerzen, was auch hervorragend gelang. Der Annahmeriegel um Spezialist Johannes Kaufmann funktionierte, trotz starker Sprungaufschläge der beiden Liebs aus Mömlingen, wie ein Uhrwerk. Die Zeiger dazu stellte Zuspieler Tobias Werner, der extrem variabel seine Angriffswaffen auf den jeweiligen Positionen einsetzte. Ein dankenswerter Zustand, der gekonnt von Stefan Kolb und Micheal Wichmann ausgenutzt wurde. Auch freute sich das Team, dass der fußverletzte Diagonalspieler Tim Schmelzer wieder in der Aufstellung war und mit seinen typischen "Drive-Stop"-Bällen und mit wuchtigen Sprungaufschlägen für einiges Raunen in der Halle sorgte.

Mit all diesen Randbedingungen und kaum ohne Fehler gewannen die Memmelsdorfer den ersten Satz mit 25:14. Dieses Ergebnis wurde auch durch hervorragende Blockarbeit der beiden Routiniers Stefan Maier und Hannes Breuninger ermöglicht.

Im zweiten Satz leistete man sich zwar keine Riesenschnitzer, aber es passierte doch der eine oder andere Eigenfehler zu viel, und Mömlingen gewann mit 25:23. Nach einem Doppelwechsel kamen dann auch Zuspieler Felix Hitzler und der Diagonalhüne Gerald Schlegel zum Einsatz. Beide machten einen super Job, und am Ende des Satzes stand ein beeindruckendes 25:15 für den SCM zu Buche.

Im vierten Satz schenkten sich beide Mannschaften nichts. Bis zum Stand von 10:10 konnte kein Team den eigenen Aufschlag nutzen. Erst in der Mitte des Satzes setzten sich die Memmelsdorfer mit kleinen Breaks vom Gegner ab. Mit hoher Risikobereitschaft in Block und Angriff ging der Satz und damit das Match verdient an den SCM. Mit 16 Punkten stehen die Memmelsdorfer nun wieder auf Platz 1 in der Tabelle mit drei Punkten Abstand auf den nächsten Verfolger. red