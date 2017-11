Schwache Baunacher Trefferquote in Karlsruhe

Auch in ihrem achten Saisonspiel bleiben die Baunach Young Pikes als einziges Team der 2. Basketball-Liga ProA sieglos, denn sie verloren beim starken Aufsteiger aus Karlsruhe mit 67:76. Ausschlaggebend war vor allem eine schwache erste Hälfte (48:30), in der es nicht gelang, dem Druck der Gastgeber Paroli zu bieten.

Dabei kam der Gast gar nicht so schlecht in die Begegnung (3:7; 4. Min.), doch hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits vier Teamfouls auf dem Konto, und die Lions konnten vor allem durch Freiwürfe mit 12:7 (6.) das Blatt wenden. Auch nach einer Auszeit von Coach Fabian Villmeter kam zu wenig Bewegung in das Baunacher Spiel, so dass die Young Pikes immer öfter zu Einzelaktionen gezwungen waren, die oft in Ballverlusten (allein sieben im ersten Viertel) endeten. So gingen die Schützlinge von Michael Mai mit einer 26:14-Führung in die Viertelpause.

Auch danach änderte sich zunächst nicht viel am Spielverlauf, da Baunach eine viel zu schwache Wurfausbeute zu verzeichnen hatte. Bezeichnend war eine Situation in der 14. Min., als die Gäste beim Stand von 35:21 in einem Angriff gleich drei Offensivrebounds erkämpften, aber alle sich bietenden Wurfchancen ausließ. So hatten sie zur Pause nur 25 Prozent Trefferquote bei den Dreieren und 33 bei den Zweiern auf dem Scoutingbogen stehen und musste mit einem hohen Rückstand in die Halbzeitpause gehen. Zu allem Unglück hatte sich auch noch Louis Olinde in der 17. Min. am Knöchel verletzt und konnte nicht mehr eingesetzt werden.

Trotzdem sahen die 850 begeisterten Zuschauer in der zweiten Hälfte eine charakterstarke Baunacher Truppe, die sich in keiner Phase hängen ließ. Sie konnte bis zur 26. Min. zwar etwas verkürzen (57:44), doch eine weiterhin schwache Dreierquote und leichtsinnige Ballverluste verhinderten eine echte Aufholjagd der Oberfranken. Karlsruhe zog auf 64:44 davon und ging mit einer sicheren 67:49-Führung in den letzten Abschnitt.

Hier änderte sich zunächst nicht viel, so dass der Aufsteiger in der 35. Min. beim Stand von 73:57 wie der sichere Sieger aussah. Erst in den Schlussminuten gelang es, den Vorsprung der Lions unter die magische Zehn-Punkte-Grenze zu drücken und somit noch ein ordentliches Endergebnis zu erzielen. Dennoch legte Villmeter nach dem Spiel gleich den Finger in die Wunde: "Es nützt nichts, wenn wir Woche für Woche hören, was für eine talentierte Mannschaft wir haben und wie gut wir mithalten. Davon dürfen wir uns nicht einlullen lassen. Genauso wenig dürfen wir uns von der derzeitigen Niederlagenserie herunterziehen lassen, sondern müssen im Training noch härter arbeiten, um die Intensität der Gegner erreichen zu können."

Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am kommenden Samstag in der Heimbegegnung gegen die Hamburg Towers. Der Spielbeginn wurde um 30 Minuten auf 19.30 Uhr verschoben, um beim ersten Livestream in dieser Saison genügend Aufbauzeit zu erhalten, da die Graf-Stauffenberg-Halle am Nachmittag belegt ist. red

PS Karlsruhe Lions: Williams (17 Punkte/2 Dreier), Kreis (10/2), Pluskota (10), Reischel (10/), Tate (10), Bradshaw (8/1), Nyama (5/1), Parker (3/1), Woods (3/1) / Baunach Young Pikes: Fowler (14/2), Taras (13), Drell (11), Bruhnke (10/1), McDowell-White (9/1), Ferguson (4), Olinde (4), Edigin (2), Edwardsson, Keppeler / Zuschauer: 850