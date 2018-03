Schlüsselspiel für Brose Bamberg gegen die Riesen aus Ludwigsburg

Das vielleicht wichtigste Spiel dieser bisherigen Saison erwartet die Bamberger Brose-Basketballer am Ostersonntag (20.45 Uhr/Sport1 live), wenn sie den Bundesliga-Dritten aus Ludwigsburg in der Frankenhölle empfangen.

Die MHP-Riesen treten in dieser Saison als genau solche auf und können in den verbleibenden acht Partien sogar noch Alba Berlin von Rang 2 verdrängen. Das ausgeglichen besetzte und extrem gefährliche Kollektiv von Trainer John Patrick zählt sowohl in der Offensive mit im Schnitt 88 Punkten (Bamberg 81) als auch in der Abwehr mit nur 75 zugelassenen Zählern (Brose 77) zu den besten Teams der Liga.

"Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Zum einen, um in der Tabelle weiter nach vorne zu kommen und uns für die Play-offs eine möglichst gute Ausgangsposition zu verschaffen, aber auch deshalb, um als Team unsere Form weiter zu verbessern", betont Bambergs Power Forward Luka Mitrovic, der bei der 74:91-Niederlage Mitte Oktober in Ludwigsburg mit 14 Punkten und fünf Rebounds noch der beste Bamberger war. Vor allem das Reboundduell ging damals mit 40:25 klar an den überragenden Adam Waleskowski (25 Punkte/11 Abpraller) und seine Mitstreiter. "Wir müssen bereit sein für einen harten Kampf unter Männern", fordert Mitrovic. Sollte der Tabellenachte auch diese Partie verlieren, ist das Erreichen der Play-offs ernsthaft in Gefahr.

Vor dem ersten Auftritt in Oberfranken in dieser Woche gab es für die Ludwigsburger am Dienstag einen kräftigen Dämpfer: Überraschend unterlagen die Schwaben im deutsch-deutschen Viertelfinal-Duell der Champions League vor eigenem Publikum Medi Bayreuth mit 81:86. Deshalb müssen sie am Mittwoch (20 Uhr) in Bayreuth unbedingt gewinnen, um das Aus noch abzuwenden.

"Jeder kennt ihren Stil. Sie spielen hervorragenden, schnellen, körperbetonten Basketball - vorne und hinten. Sie haben viele Optionen und sind sehr athletisch. Kurzum: Wir brauchen eine hervorragende Leistung, um bestehen zu können", weiß Bambergs Coach Luca Banchi.

Walkup ein MVP-Kandidat

Effektivster Akteur der Ludwigsburger ist MVP-Kandidat Thomas Walkup mit durchschnittlich 12,9 Punkten, 5 Rebounds, 4,7 Assists und 1,9 Assists. Aber auch Dwayne Evans, Elgin Cook und Justin Sears punkten zweistellig. Dies gelang auch dem Ex-Bamberger Malik Müller zuletzt mit 17 Punkten, während für den Ex-Brose-Center Johannes Thiemann, der eine tolle Saison gespielt hat, aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung die Saison schon seit längerem beendet ist.