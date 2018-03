Schalter im Angriff gilt es umzulegen

Nach dem mäßigen 1:1 beim SV Erlenbach muss sich die DJK Bamberg in der Fußball-Bayernliga Nord erneut mit einem unmittelbaren Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg auseinandersetzen. Am Karsamstag (15 Uhr) gastiert der SpVgg SV Weiden auf der Rudi-Ziegler-Sportanlage. Die Gäste starteten mit Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Aschaffenburg (0:3) und Aubstadt (1:2) in die Frühjahrsrunde und gingen am Mittwoch im Nachholderby zu Hause gegen die DJK Ammerthal ebenso leer aus (1:3).



Mit vier Tschechen verstärkt

In der Winterpause ließen die Verantwortlichen des oberpfälzischen Traditionsvereins nichts unversucht, um die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr Bayernligafußball zu schaffen. Der Rang-13. verstärkte sich mit vier vielversprechenden Fußballern aus Tschechien. Vom Regionalligisten SpVgg Bayreuth stieß der 25-jährige Abwehrspieler Martin Kovac hinzu, der seine Ausbildung in den U-19- und U-21-Teams bei Viktoria Pilsen genoss. Mit dem körperlich robusten, flinken Ondrej Brusch (29 Jahre, vom österreichischen Viertligisten SC Zwettl), dem technisch beschlagenen, pfeilschnellen Patrick Kavalir (21, vom tschechischen Viertligisten FC Viktoria Marienbad) und dem überall einsetzbaren, kraftvollen Adam Hajek (22, vom Drittligisten FK Kraluv Dvur) holten sich die Weidener hohe Qualität in den Kader.

Hajek leistete sich aber jüngst bei der Heimniederlage gegen den TSV Aubstadt eine Tätlichkeit, die ihm vier Spiele Sperre einbrachte. Das gleiche Schicksal ereilte Mittelfeldrenner Johannes Scherm (22) wegen Foulspiels. Der 56-jährige Coach Stefan Fink, der am Ende der Vorbereitungsphase ob der guten Leistungen und Ergebnisse vor Optimismus sprühte, hadert derzeit wegen der immensen Personalprobleme. Dass die langzeitverletzten Andreas Schimmerer (30) und Kapitän Stefan Graf (23) fehlen, hatte er einkalkuliert, doch der rabenschwarze Samstag vor einer Woche schlug ihm aufs Gemüt.



Verletzungspech

Zu allem Überfluss verletzte sich seine klare Nr. 1, Dominik Forster (29), zugleich zweiter Kapitän, dem wegen eines frei beweglichen Knorpels im Ellbogen nicht nur das Saison-, sondern möglicherweise auch das Karriere-Aus droht. Als weiterer Ausfall steht der solide Abwehrspieler Martin Polom (22), ebenfalls Tscheche, wegen einer Mittelohrentzündung zu Buche, was den ehrgeizigen Trainer zu gravierenden Umstellungen gegen Ammerthal zwang.

Dennoch verfügt Fink noch über zahlreiche überdurchschnittliche Fußballer, die den Wildensorgern Probleme bereiten können. Allen voran die Stürmerroutiniers Benjamin Werner (32 Jahre, 9 Tore) und Christoph Hegenbart (32/2) sowie Josef Rodler (24/3) und Florian Rupprecht (24/4) zählen zusammen mit Mittelfelddirigent Thomas Wildenauer (27/3) zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Selbst auf den Kunstrasen sind die Weidener bestens vorbereitet, da sie den Großteil der Vorbereitung auf solchen Untergründen im nahen Tschechien absolviert hatten.



"Schneckenrennen"

DJK-Chefanweiser Mario Bail erwartet ein "Schneckenrennen bis zum Schluss" unter den letzten Sechs und würde am liebsten Weiden und Sand hinter sich lassen. Dazu muss seine Elf endlich den Schalter umlegen und häufiger ins gegnerische Gehäuse treffen. "Im letzten Drittel fehlte uns wieder die Effektivität. Trotz Chancenüberhang müssen wir nach dem unnötigen Rückstand mit dem einen Zähler zufrieden sein", fasst er die Leistung in Erlenbach zusammen.



"Sahnetag" im Hinspiel

Heimlich wünscht sich Bail im neuerlichen "Sechs-Punkte-Spiel" einen ähnlichen "Sahnetag" wie im Hinspiel, als seine Jungs nach der 0:1-Pausenführung und der Ampelkarte für einen Weidener ihre Kaltschnäuzigkeit entdeckten und den höchsten Bayernligasieg der Vereinsgeschichte herausschossen (5:0). Christopher Kettler (Leiste) und Simon Allgaier (Erkältung) fallen aus. Dafür sind Ali Eckert, Nicolas Esparza und Julian Glos von der Uni-Reise aus Südamerika zurück.

DJK Don Bosco Bamberg: Glos, Trunk - Eckert, Esparza, Fischer, Jessen, Kane, Körner, Leicht, Möhrlein, Schäffler, Schmoll, Schwinn, Sengül, Spies, Strobler, Wunder, Zoumbare